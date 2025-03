Rapinatore alla Eurobet: "Aveva un coltello"

Attimi di paura mercoledì sera all’agenzia scommesse Eurobet, in via Romagna a Gabicce Mare, dove all’imbrunire è stata messa a segno una rapina. Il tutto si è consumato nel giro di una manciata di minuti: poco dopo le 18 un uomo di carnagione chiara è entrato nel locale con il volto scoperto, si è avvicinato al bancone e ha estratto da sotto la giacca un coltello. Poi, l’ha puntato verso il corpo del lavoratore dell’agenzia che si trovava dall’altra parte del bancone e ha chiesto l’incasso, con accento slavo. Il dipendente del centro scommesse ha consegnato senza resistenze al rapinatore il denaro che si trovava all’interno del registratore di cassa. Appena preso il bottino il malvivente è poi fuggito in tutta fretta fuori dal locale.

"E’ da otto anni che lavoro in questo settore e non ho mai subito una rapina – racconta la titolare del centro scommesse Alice Kholodova – . Siamo a Gabicce Mare da tre anni è ci è sempre sembrata una località molto tranquilla, per questo siamo sconvolti. E iniziamo ad avere paura che episodi del genere possano ripetersi. Soprattutto ci ha colpito il fatto che l’episodio sia avvenuto in un orario in cui c’è ancora gente in giro. Anche perché noi ci troviamo in una zona tutt’altro che isolata, vicino ad altri negozi e lungo una strada trafficata". La rapina è avvenuta in orario di apertura dell’attività. Nel momento in cui il malvivente è entrato, nel centro scommesse non c’erano clienti.

"Si trovava lì solo il nostro dipendente – prosegue la titolare dell’agenzia – che alla vista del coltello è comprensibilmente rimasto paralizzato dalla paura, tanto da non riuscire a far scattare nemmeno il dispositivo antirapina". Il malvivente è poi uscito con una così grande rapidità dal centro scommesse da non permettere al dipendente dell’agenzia di vedere con quale veicolo ha intrapreso la sua fuga e tanto meno se ci fosse qualche complice ad attenderlo all’esterno. Sul posto, avvertiti dalla titolare dell’attività, sono rapidamente giunti sul posto i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze in merito all’accaduto. Sotto il portico dove si trova il centro scommesse hanno sede anche altre attività commerciali: nessuno tra quelli che si trovavano all’interno dei negozi vicini si è però accorto dell’accaduto. Non è passata inosservata, invece, la presenza della gazzella dei Carabinieri, nei pressi del locale. "I carabinieri sono passati anche questa mattina – racconta la titolare – . E’molto importante per noi. Dopo l’accaduto la presenza delle forze dell’ordine è sempre una sicurezza".

Beatrice Grasselli