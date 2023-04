Rapinatori e spacciatori, arresti dopo le condanne

Aveva capito che doveva allontanarsi il più possibile da Pesaro dove quattro anni fa aveva messo a segno una rapina. Per questo, si era trasferito in Sardegna ma non in una casa. Aveva preso alloggio in una barca pensando di "sparire" dalla circolazione. Sapeva che doveva scontare un anno, 9 mesi e 20 giorni di reclusione. Lui è un 70enne originario di Assisi e residente appunto su una imbarcazione nella costa di Villaputzu, sulla Sardegna sud orientale. L’altro ieri è stato arrestato dai carabinieri su ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro dopo che la condanna è passata in giudicato. L’uomo deve espiare la pena perché riconosciuto responsabile di rapina e lesioni personali in concorso con altri, commessi a Pesaro il 14 aprile del 2019. La polizia invece ha arrestato e portato in carcere due spacciatori (un gambiano e un pesarese e un altro pesarese per maltrattamenti) che dovranno scontare in carcere dai sei mesi ad un anno e mezzo di reclusione. I tre avevano ottenuto dei benefici di legge che sono stati revocati