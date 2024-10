Rapinatori con le maschere della Casa di Carta all'assalto della sala slot. Poi fuggono a piedi

Pesaro, 24 ottobre 2024 – Avevano addosso le maschere della serie tv Netflix “La casa di carta”. Anziché rapinare la sede della Zecca di Stato spagnola, però, hanno fatto incursione alla sala giochi “Las Vegas” in via Stefanini, sotto al cinema Multiplex.

Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 20,30 e le indagini le sta portando avanti la squadra mobile della polizia di Pesaro.

Due persone a volto coperto con le maschere della popolare serie tv si sono dirette verso la cassa dove si trovava il titolare della sala giochi. Tenevano le mani in tasca per simulare la forma di una pistola che non è chiaro se ci fosse veramente. Hanno parlato poco ma si sono fatti consegnare il cassetto del registratore di cassa che conteneva circa 200 euro.

Il gestore, all’arrivo dei rapinatori, si è chiuso all’interno della panic room presente nel locale dove si trova la cassaforte con i soldi. I due uomini mascherati hanno provato a sfondarla a calci ma non ci sono riusciti e, visto che il gestore aveva nel frattempo attivato l’allarme, si sono dati alla fuga a piedi.

La polizia è sulle tracce dei malviventi anche grazie alle immagini delle telecamere.

Domenica scorsa un altro episodio simile era avvenuto alla sala slot di largo Ascoli Piceno. In questo caso un uomo mascherato era entrato nel locale armato di pistola giocattolo facendosi consegnare l’incasso dalla commessa. In questo caso, però, il bottino era stato di circa 5mila euro.