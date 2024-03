Rasa al suolo la storica Villa Ardea: "Risorgerà nel suo splendore originale"

La ristrutturazione dell’hotel Vienna in piazzale D’Annuzio ha messo in moto una reazione a catena. Perché in quell’angolo di zona mare e di viale Trieste stanno entrando in funzione ruspe e muratori. In attesa di capire che fine farà la villa dell’ex mobiliere Nava – la proprietatà è cambiata ed è finita in mano ad un manager –, che è proprio di fianco al Vienna, sono partiti con i bulldozer per quello che riguarda invece villa Ardea, che è confinante, e che è sempre appartenuta alla famiglia dell’imprenditore Gallinelli. La villetta – si sta parlando di poco meno di 500 metri quadrati –, è stata rasa completamente al suolo con decine di curiosi ad osservare i lavori, fermi su viale Trieste. Una villa fra l’altro che ha avuto due passaggi di mano molto veloci. In un primo momento era stata comprata da Simone Fiocchi, imprenditore del settore dei software di Bologna e finito all’onore delle cronache per aver acquistato tutto il centro tennis della Virtus nel capoluogo bolognese: figlio tennista. Ma successivamente è stata rivenduta ad un altro imprenditore milanese che opera nell’ambito della finanza, Morgan Buggea. La moglie di Fiocchi, per la cronaca, è una pesarese ed è la figlia di Giuseppe Berti ex titolare dello storico negozio GB Sport. Fiocchi subito dopo aver mollato villa Ardea ha comprato a ‘Trieste 100’ di Nardo Filippetti, all’ex hotel Rex.

Comunque una operazione ed un progetto, quello di villa Ardea, che sta seguendo lo studio di architettura di Leone Podrini. "Rispetto all’origine la villa era cambiata – dice il professionista – ed era anche cambiato il rivestimento esterno. Una situazione non facile anche perché era abbandonata da anni. Non c’era sopra nessun vincolo della Soprintendenza, tranne per un piccolo lembo sul retro che è sotto la pertinenza del Demanio, per cui lavoriamo con la demolizione e ricostruzione e tornerà esattamente com’era alle origini, ma naturalmente con tutti i criteri di sicurezza moderni".

Non è finita perché è di questi giorni il cartello di inizio lavori nella importante villa che è proprio di fronte a villa Ardea. In parte disabitata da anni questa villa con ampio giardino e tre cancelli d’entrata è al centro di una ristrutturazione. Una struttura che è stata anche nei desiderata di alcuni operatori immobiliari cittadini che si sono recati a Bologna dai proprietari, che sono titolari di farmacie e non solo, per cercare di comprarla, ma senza ottenere nessun effetto. Questo villone ha fatto sempre riferimento alla famiglia Forlani titolari di uno studio di esami diagnostici e proprietari immobiliari a Bologna. I lavori fanno capo a Nicola Cuconati di Bologna, gli eredi, ed è prevista una spesa di 360mila euro. Ad eseguire i lavori una impresa di San Giovanni in Marignano. Un’altra villa che rinasce.