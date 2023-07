Rate sospese col decreto alluvione Ma il sogno dura solo quattro giorni

Giovedì la banca gli ha rimborsato due rate di un finanziamento. Quelle di maggio e giugno. "Grazie direttore, grazie davvero, ma... come mai?" "Dovere, è l’effetto del Decreto Alluvione del governo". "Ma così, senza neanche chiedere?" "Certo è automatico". Quattro giorni dopo, lunedì, nuovo controllo del conto corrente. "Direttore scusi, sono andate giù tre rate tutte in una volta, le due rimborsate e quella nuova". "Sì, perché il decreto durava fino al 30 giugno. Adesso è luglio". Fine della storia.

A raccontarla è un 64enne pesarese, che gestisce con la figlia un’attività di ristorazione. La racconta come se fosse una barzelletta, ma si ride a denti stretti. "E’ successo – dice – che a maggio e giugno le rate del mio finanziamento sono andate giù regolarmente, in automatico. Poi, giovedì 29 giugno, mi trovo questa bella sorpresa. Siccome non ne sapevo niente, chiamo in banca e mi spiegano che il governo ha emanato un decreto per sostenere le imprese che hanno sede operativa nei territori alluvionati. Così, senza che io chieda nulla, mi riaccreditano due rate. Ne prendo atto". Passa il week end e arriviamo a lunedì 3 luglio. "Controllo l’estratto conto, e vedo che non solo mi è andata giù la rata di luglio, ma anche le due rimborsate quattro giorni prima. Richiamo in banca anche un po’ divertito, e chiedo il senso di questa operazione. Mi rispondono che in base all’interpretazione del loro ufficio legale, essendo la misura in vigore per maggio e giugno, a luglio tornava tutto come prima".

Lui però non si convince e chiama un’altra banca, dove ha in piedi un altro finanziamento: "Lì – afferma – mi spiegano che la loro interpretazione è ben diversa, e mi sembra anche più sensata: mi dicono che le rate di maggio e giugno sospese o rimborsate verranno riaddebitate in coda, cioè dopo l’ultima rata del finanziamento".

Interpretazione che condivide anche l’avvocato Floro Bisello, segretario nazionale dell’associazione a difesa dei consumatori Adusbef: "La legge è chiara, non servono chissà quali interpretazioni – dice –: i mutui sono sospesi dal primo maggio fino al 30 giugno senza sanzioni e interessi, e senza segnalazione alla centrale rischi. Poi si torna a pagare normalmente le rate, mentre quelle sospese o rimborsate vanno in coda. Se poi servisse un’interpretazione, il giudice darebbe certamente quella più favorevole al consumatore. L’utente potrebbe anche fare ricorso all’arbitro bancario e finanziario, che ugualmente potrebbe dare la sua interpretazione".

Ma alla base di tutto, c’è un fatto: "Qual è la ratio della legge – domanda l’avvocato Bisello –? E’ semplice. Il decreto evidenzia che gli eventi alluvionali sono da considerare come causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile e questo si applica anche alla normativa bancaria e alla centrale rischi. Come durante il Covid. Aggiungo una cosa: ammettiamo che il cittadino, a causa di questa operazione, si sia trovato inaspettatamente senza liquidità, finendo in rosso. In questo caso la banca avrebbe dovuto pagare i danni indiretti. Perché non è posibile che un decreto fatto per sostenere le popolazioni, si dimostri all’atto pratico non solo inutile, ma addirittura dannoso".

Benedetta Iacomucci