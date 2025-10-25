Ratti, 80 anni di stile. Un sogno Made in Pesaro e una dinastia al femminile: “La moda è nel nostro dna”

Pesaro, 25 ottobre 2025 – Quella ‘R’ con la gambetta arricciata è ormai un elemento architettonico cittadino come i festoni sulle finestre della Prefettura. E quel nome non è più solo un’intestazione, è un’indicazione topografica. “Signora, vada giù fino a Ratti e poi giri a destra”. Succede così quando per 80 anni una città si è specchiata in quelle vetrine, taluni magari senza mai ardire di attraversarle. E le vetrine hanno cambiato posto, ubicazione, aspetto. Ma una cosa non è mai cambiata: dall’altra parte c’era un signore o una signora Ratti: prima Pietro e Licia, poi Silvana, poi Matilde. La cui figlia, a 4 anni e mezzo, pare già predestinata a raccogliere il timone di una storia imprenditoriale marcatamente femminile, che dalla bisnonna, poi con la nonna e la mamma, è già arrivata ad abbracciare tre generazioni.

Era il 1945 quando i mitici fondatori eponimi decisero di creare in corso XI settembre un centro dedicato all’eleganza internazionale, portando e commercializzando, primi in Italia, le Maison Hermès e Chanel. Poi, nel ’67, l’approdo in via Rossini, nel Palazzo un tempo sede della Banca d’Italia. “La mamma aveva le idee chiare – dice Silvana Ratti, presidente di Ratti Boutique che a 15 anni era già pienamente immersa nel mondo dell’alta sartoria –: sapeva perfettamente interpretare i bisogni delle sue clienti”.

Licia, Matilde e Silvana Ratti

Silvana, lei è materialmente cresciuta qui dentro.

“Da piccola presi la meningite, mi salvai per miracolo. E siccome a scuola non ero nemmeno molto brava, i miei genitori pensarono che sarebbe stato meglio farmi lavorare. E mi portarono in negozio con loro. Io stavo lì tranquilla, in silenzio: osservavo tutto. Così è cominciata”.

Poi però si è fatta sentire.

“L’apporto della mamma è stato rivoluzionario” dice Matilde D’Ovidio Ratti, figlia di Silvana e oggi ceo della Boutique Ratti. “È con lei che, negli anni ’70, c’è stato il salto vero”. “Mi ero resa conto – ricorda Silvana – che per crescere bisognava anche ampliare gli orizzonti. Per esempio quando portai il marchio Prada, mia madre non riusciva a capire come quelle linee così minimal e rigorose potessero incontrare il gusto della donna che lei aveva in mente. Ma mi lasciò sempre grande libertà”.

Oggi questi mille metri di esposizione abbracciano tutta la galassia dell’alta moda, da Alexander McQueen a Dior, da Gucci a Yves Saint Laurent.

“Sì, ma la vera creativa è mia figlia Matilde, è lei che gira e trova ispirazioni ovunque”.

Matilde, lei è una creativa ma con la testa da economista bocconiana.

“Sì. Dal punto di vista creativo è stata mia la scelta di rinnovare tutti i locali, perché stessero al passo con i cambiamenti del gusto e della società. Ma ho anche dato un impulso forte all’e-commerce con più di 200 brand, che oggi rappresenta il 30% del fatturato, e durante il Covid, è stato fondamentale”.

Quanto fattura la boutique?

“Considerando solo Pesaro, siamo sui 28/30 milioni. Con Bologna arriviamo a 45/50. E in azienda lavorano 86 persone”.

E quanto, del nostro territorio, c’è in questo successo?

“Tanto. Abbiamo clienti in tutta Italia, ma le famiglie del territorio sono almeno il 60%”.

Con i vostri numeri avreste potuto ambire a piazze più blasonate come Milano e Roma.

“Ma la provincia dà molto di più - dice Silvana -. Proposte ce ne sono state, però si sarebbe perso quel legame profondo con i nostri clienti che per noi è fondamentale. Quando ero più giovane andavo spesso fuori, a Milano, per vedere, studiare… La mia amica Ester Merloni (della nota dinastia di industriali fabrianesi, ndr) un giorno mi disse: ‘Tu vai troppo in giro. Devi stare di più in negozio’. Fu un gran consiglio”.

Come sono cambiati il gusto, la moda, la clientela?

“Il cambiamento vero - dice Silvana - c’è stato quando le donne hanno cominciato a lavorare. Prima si ‘vestivano di più’, c’era meno quell’esigenza di praticità che invece è emersa con il lavoro”.

Certamente ‘Ratti’ non è mai stato per tutti.

“In realtà abbiamo una clientela molto trasversale - dice Matilde -. Certo, le prime linee sono più costose ma non c’è questa selettività né sociale né anagrafica”. “Basti pensare - aggiunge Silvana - che ogni venerdì e sabato abbiamo almeno 10 spose alla volta che devono a scegliere l’abito. E non è che vengano tutte col wedding planner”.

Mi dica un’icona di stile ed eleganza a Pesaro.

“Per me - dice Matilde - è mia madre Silvana: qualunque cosa indossi, anche una felpa, è sempre perfettamente a suo agio. E poi sa essere eclettica”.

Esclusi i presenti?

“Senza dubbio - concordano madre e figlia - Paola Tittarelli, che ci ha sempre seguito, ma anche insegnato qualcosa”.

Mai avuto richieste assurde da parte delle maison?

“Una volta - dice Matilde - un brand voleva che l’area di esposizione fosse tutta d’oro...”.

Ratti ha anche inventato il ‘Dopofestival’ del Rof.

“Fu un’idea di mio padre e Gianfranco Sabbatini. Erano amici. Un giorno lui lo chiamò e gli disse che gli serviva una mano. Mio padre rispose: ‘Soldi non te ne do’. E lui: ‘No, io voglio una cena’. E mio padre accettò. Da allora, da oltre 40 anni, organizziamo cene dopo ogni ‘prima’”.