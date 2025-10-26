Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di FrancescoGassman a BolognaRitardo treniValerio Braschi MichelinHalloween nelle MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaRatti, 80 anni glamour. Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique
26 ott 2025
REDAZIONE PESARO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Ratti, 80 anni glamour. Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique

Ratti, 80 anni glamour. Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique

Grande evento ieri per celebrare l’anniversario del celebre retailer d’alta moda. Ogni stanza è stata ripensata per accendere i sensi tra profumi e foto d’antan.

A sinistra, gli ospiti dell’evento organizzato per celebrare gli 80 anni della Boutique Ratti. In alto a destra, Silvana Ratti e Matilde D’Ovidio Ratti, rispettivamente presidente e Ceo della Boutique Ratti. A destra, uno degli allestimenti ’site specific’

A sinistra, gli ospiti dell’evento organizzato per celebrare gli 80 anni della Boutique Ratti. In alto a destra, Silvana Ratti e Matilde D’Ovidio Ratti, rispettivamente presidente e Ceo della Boutique Ratti. A destra, uno degli allestimenti ’site specific’

Ottant’anni di stile. La Boutique Ratti ha raccontato la sua storia durante un evento glamour che si è svolto ieri in via Rossini e che ha unito memoria, identità e futuro. Un viaggio interattivo "per vivere insieme, e in modo conviviale e divertente, un’esperienza legata alla nostra storia", ha detto Matilde D’Ovidio Ratti, ceo dell’azienda, che non ha mancato di ringraziare sua madre Silvana, presidente di Ratti Boutique, "per avermi trasmesso curiosità e passione per questo mondo e per la nostra azienda". Un’azienda che negli anni ha visto passare attraverso le sue stanze campioni dello sport e icone di stile, industriali e artisti, come la famiglia Merloni, Dario Fo, Luciano Pavarotti, Marta Marzotto, Marina Ripa di Meana, Inès de la Fressange, Cecilia Matteucci, i piloti della MotoGP e tanti altri. Come sono tante, in questo contesto, le maison che hanno scelto di condividere le celebrazioni per gli 80 anni di uno dei maggiori retailer d’Italia e del mondo, presentando installazioni e vetrine specifiche: omaggi sono giunti dai brand Alexander McQueen, Brunello Cucinelli, Dior, Jil Sander, Prada, Valentino e Yves Saint Laurent, per citarne alcuni.

L’evento è stato pensato come un viaggio tra diversi ambienti, tutti ripensati, per coinvolgere progressivamente i sensi e riallacciarsi alla storia della famiglia Ratti. Un viaggio scandito da una ’mappa d’artista’ realizzata dall’illustratrice e fumettista Teresa Cherubini: una partenza giocosa e dal gusto “pop” dove pian piano il passato si svela. Come nell’ambiente Ester Memory, salotto di una casa che appare abbandonata, dove i ricordi riaffiorano attivati da ogni elemento d’arredo; o come nella stanza Echoes, dove un giardino vivente sprigiona fragranze intense e avvolgenti. Un viaggio dei sensi dove c’è persino il karaole.

Ma il cuore pulsante del progetto è la Time capsule, in cui un video istituzionale e un collage di immagini selezionate dall’archivio fotografico di Ratti, mostrano il primo negozio aperto nel 1945, i fondatori Pietro e Licia Ratti, le foto del Palazzo, le sfilate organizzate dalla Boutique dagli anni Settanta alla fine degli anni Novanta (che hanno visto in passerella, tra gli altri, Benedetta Barzini e Pat Cleveland), fino ai più recenti scatti di Silvana e Matilde Ratti. Insomma, con tre boutique a Pesaro (Uomo, Donna e Kids), una a Bologna con Folli Follie, oltre 150 designer, un e-commerce con più di 200 brand e uno store di Iginio Massari, quella di Ratti è una storia imprenditoriale, tutta al femminile, oggi giunta alla terza generazione, che non smette di far sognare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi