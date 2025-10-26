Ratti, 80 anni glamour. Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique

Ottant’anni di stile. La Boutique Ratti ha raccontato la sua storia durante un evento glamour che si è svolto ieri in via Rossini e che ha unito memoria, identità e futuro. Un viaggio interattivo "per vivere insieme, e in modo conviviale e divertente, un’esperienza legata alla nostra storia", ha detto Matilde D’Ovidio Ratti, ceo dell’azienda, che non ha mancato di ringraziare sua madre Silvana, presidente di Ratti Boutique, "per avermi trasmesso curiosità e passione per questo mondo e per la nostra azienda". Un’azienda che negli anni ha visto passare attraverso le sue stanze campioni dello sport e icone di stile, industriali e artisti, come la famiglia Merloni, Dario Fo, Luciano Pavarotti, Marta Marzotto, Marina Ripa di Meana, Inès de la Fressange, Cecilia Matteucci, i piloti della MotoGP e tanti altri. Come sono tante, in questo contesto, le maison che hanno scelto di condividere le celebrazioni per gli 80 anni di uno dei maggiori retailer d’Italia e del mondo, presentando installazioni e vetrine specifiche: omaggi sono giunti dai brand Alexander McQueen, Brunello Cucinelli, Dior, Jil Sander, Prada, Valentino e Yves Saint Laurent, per citarne alcuni.

L’evento è stato pensato come un viaggio tra diversi ambienti, tutti ripensati, per coinvolgere progressivamente i sensi e riallacciarsi alla storia della famiglia Ratti. Un viaggio scandito da una ’mappa d’artista’ realizzata dall’illustratrice e fumettista Teresa Cherubini: una partenza giocosa e dal gusto “pop” dove pian piano il passato si svela. Come nell’ambiente Ester Memory, salotto di una casa che appare abbandonata, dove i ricordi riaffiorano attivati da ogni elemento d’arredo; o come nella stanza Echoes, dove un giardino vivente sprigiona fragranze intense e avvolgenti. Un viaggio dei sensi dove c’è persino il karaole.

Ma il cuore pulsante del progetto è la Time capsule, in cui un video istituzionale e un collage di immagini selezionate dall’archivio fotografico di Ratti, mostrano il primo negozio aperto nel 1945, i fondatori Pietro e Licia Ratti, le foto del Palazzo, le sfilate organizzate dalla Boutique dagli anni Settanta alla fine degli anni Novanta (che hanno visto in passerella, tra gli altri, Benedetta Barzini e Pat Cleveland), fino ai più recenti scatti di Silvana e Matilde Ratti. Insomma, con tre boutique a Pesaro (Uomo, Donna e Kids), una a Bologna con Folli Follie, oltre 150 designer, un e-commerce con più di 200 brand e uno store di Iginio Massari, quella di Ratti è una storia imprenditoriale, tutta al femminile, oggi giunta alla terza generazione, che non smette di far sognare.