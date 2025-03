Ratti, 80 anni di stile: il palazzo della moda diventa set fotografico

Pesaro, 18 marzo 2025 – La fuga visiva delle stanze che si susseguono ha già il suo fascino. Perché quello che per tutti è il palazzo che ospita la boutique Ratti in via Rossini, era uno stabile patrizio che prima di diventare il tempio della moda, non solo cittadina, era la sede della Banca d’Italia.

All’ultimo piano Silvana e Matilde Ratti hanno creato, per celebrare gli 80 anni della nascita di questo brand partito con Pietro, affiancato dalla moglie Licia Pezzodipane, un mix tra una esposizione di arte moderna, un set fotografico con indossatrici, vetrine con cristalli espositivi appoggiati sul pavimento, una stanza per i giochi dei bambini, la sartoria. C’è anche una stanza-amarcord con i filmati delle vecchie sfilate che si tenevano nei locali della boutique fino a un paio di decenni fa.

“Molto bello e avvolgente” dice un cliente-visitatore alla padrona di casa, Silvana Ratti. Che continua: “Non si potrebbe lasciare tutto così?”. E Silvana Ratti, in una giornata di... ginnastica, correndo e salutando gli ospiti tra il piano terra e il terzo piano, ha risposto: “E’ vero, è molto bello l’allestimento che abbiamo creato. Ma c’è un problema. Qui ci vanno i nostri nuovi uffici. Comunque penso che prima che arrivino scrivanie, computer e telefoni ci vorrà del tempo, per cui l’allestimento che abbiamo creato resterà per un po’”.

Una giornata, quella di domenica, che ha visto scorrere tra le stanze, curiosando, la clientela storica e non ma anche molti creativi tra architetti e designer. Tutti giunti per l’inaugurazione di un allestimento-mostra nato per celebrare gli 80 anni di questa boutique, che vede come amministratore delegato Matilde D’Ovidio Ratti, la terza generazione, con la madre Silvana nel ruolo di presidente. Uno sguardo al futuro quindi, ma senza dimenticare il passato perché “una parte degli spazi rinnovati sarà dedicato alla sartoria, un luogo che ha da sempre contraddistinto la nostra azienda, considerando che mio nonno, Erasmo Pezzodipane, era un rinomato artigiano e sarto pesarese”.

“Il piano alto del palazzo – continua la figlia Matilde – ospiterà gli uffici operativi. Ma con l’occasione di questo evento speciale abbiamo voluto raccontare gli spazi con una visione del tutto personale e creativa, ripensando agli ambienti in chiave moderna e innovativa”. Oltre alla sede storica la famiglia controlla altri negozi di abbigliamento in città compreso l’esposizione dell’Emporio Armani in piazzale Collenuccio, poi Max Mara all’angolo di via Rossini, oltre ad un negozio per bambini proprio davanti alla sede storica.

Ratti in 80 anni è passato da una boutique per la borghesia non solo cittadina ad una vera e propria azienda con un’altra vetrina a Bologna, in via delle Clavature, attaccata a piazza Maggiore, in società con ‘Folli Follie’, un e-commerce con più di 200 brand ed anche un locale negli spazi interni di via Rossini con l’alta pasticceria di Igino Massari, uno dei maestri pasticcieri più celebrati d’Italia.