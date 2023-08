Ratti e Massari: la boutique si rifà dolce

Dopo l’esperienza dello scorso ottobre, Ratti Boutique continua la collaborazione con ‘Iginio Massari Alta Pasticceria’. Nel cortile di via Rossini è stato allestito un dehor in cui è possibile degustare le dolci preparazioni del maestro e sorseggiare un calice di vino. "Ratti Boutique – si legge in una nota – ha scelto ancora una volta il talento del più grande maestro pasticcere italiano nel mondo per accogliere nel proprio store i clienti pesaresi e i turisti in arrivo per il Rof (dall’11 agosto). Aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30 (esclusa la domenica), il dehor propone un variegato menù di dolci. Alle più tradizionali preparazioni si affiancano per l’estate i gelati e i sorbetti. Ad accompagnare le dolci tentazioni ci sarà una selezione di vini.