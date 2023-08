Razzìa a Orciano: 7 case nel mirino dei ladri

di Sandro Franceschetti

Tra furti messi a segno, ‘visite’ a bottino zero e tentativi di irruzione non riusciti, sono state ben 7, a Orciano, le case messe nel mirino dai ladri nella serata di venerdì scorso. Tutte tra via Gramsci e via Kennedy, a pochissima distanza dal centro paesano. I raid, per i quali si cercano due persone, sono avvenuti verosimilmente nella fascia oraria dalle 21 a poco dopo le 22,30, sfruttando l’assenza dei proprietari. Le abitazioni in cui i malviventi sono riusciti a entrare e a rovistare alla ricerca di contanti e gioielli sono quattro e in almeno due gli ignoti hanno arraffato qualcosa.

Si tratta di una villetta all’inizio di via Kennedy, dove sono stati trafugati alcuni oggetti d’oro e altri preziosi e un’altra villetta in via Gramsci nella quale i ladri sono riusciti a penetrare dopo aver forzato una finestra al piano terra. Qui, però, l’azione è stata disturbata dall’allarme antifurto scattato subito dopo la rottura dell’infisso, costringendo i malintenzionati ad una rapidissima ‘perlustrazione’, che li ha indotti ad appropriarsi solo di alcuni gioielli, più di valore affettivo che economico, trovati in camera da letto. Al momento non si sa ancora se si possa parlare di ‘bottino’ in una terza abitazione, in via Gramsci, mentre è certo che nella quarta, sempre in via Gramsci, i delinquenti hanno cercato per diversi minuti, tirando fuori abiti e biancheria da armadi e cassettiere, senza però trovare nulla di loro interesse e ignorando, come ormai prassi, computer, cellulari e altri apparecchi elettronici.

Qui, per entrare in casa, i ladri hanno ‘scalato’ una grondaia, raggiungendo il terrazzo, e poi hanno sollevato la tapparella di una porta-finestra. Tre i tentativi d’irruzione andati a vuoto: uno in via Kennedy, dove i ladri hanno cercato di forzare la porta di una cantinetta, desistendo prima di riuscirci; e due nella sottostante via Gramsci, col proprietario di una che ha fornito alle forze dell’ordine le immagini del proprio impianto di videosorveglianza che ritraggono le figure di due individui. Circostanza che sembra coincidere con il racconto fatto da un signore che abita nella villa accanto a quella in cui è scattato l’allarme, che sentendo il segnale acustico si sarebbe affacciato alla finestra e avrebbe visto scappare, calandosi dal terrazzo, proprio due persone. Su tutti questi aspetti indagano i carabinieri di Terre Roveresche guidati dal luogotenente Antonio Meduri.