Razzie di piante e statuine al cimitero di Rosciano

Razzia di piante e oggetti sacri al cimitero di Rosciano. Un fenomeno che si registra da tempo, ma che negli ultimi tempi ha avuto una preoccupante recrudescenza, tanto da generare malumori e in alcuni casi esasperazione. Nel mirino dei predoni, i padiglioni sotterranei, dove possono agire indisturbati, specie in orari in cui ci sono meno visitatori. Sono state rubate statuette, piante ornamentali, piccoli oggetti raffiguranti angeli e madonnine. Manufatti che hanno scarso valore commerciale, ma che sono ricordi preziosi per i parenti dei defunti. Le vittime dei furti, in alcuni casi, hanno reagito esprimendo rabbia, attraverso biglietti attaccati sulle tombe, in cui commentano i misfatti esortando i responsabili a farsi un esame di coscienza.

Una situazione che sta creando disagio, esacerbato dal ripetersi dei furti e dall’impossibilità di scovare i responsabili. Il camposanto non è difatti sorvegliato da telecamere all’interno, eccetto agli ingressi. Difficile di conseguenza individuare chi compie le razzie. Tra i commenti dei visitatori, serpeggia anche il sospetto che si tratti di gesti sacrileghi. De resto nel 2020 venne profanata una sepoltura a terra, nel nuovo campo degli inumati. Ignoti diedero fuoco alla croce di legno posta sulla tomba e rubarono la foto della defunta. I carabinieri intervenuti sul posto trovarono tracce di colatura di cera colorata e pezzetti di carta bruciata. Si fece dunque strada l’ipotesi di rituali di magia nera, ma i responsabili non vennero mai individuati.

Marco D’Errico