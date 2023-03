Re Thöni elogia le nostre montagne "Sull’Appennino sciate bellissime"

di Giorgio Guidelli

Gustavo l’Appennino. Anche se il cognome è Thöni. E non è propriamente quello che appare su un portone di Carpegna o Piobbico. Il gigante buono di Trafoi allo Stelvio, in alta Venosta, è nato genuflesso ad Ortler e Madriccio, ma s’inchina pure alla nostra montagna. Che lui non considera una cugina stracciona delle Alpi ma una sorella solo più abbronzata delle piramidi del nord. Sicché il pluricampione, ex Valanga, ex ‘mister’ del Tombone e imprenditore alberghiero (il suo Schone Aussicht è un monumento d’ospitalità al curvone di Trafoi che s’arrampica allo Stelvio), guarda con ammirazione ai nostri picchi, ancora innevati, al contrario di certe giogaie brulle dell’arco alpino. E dei nostri picchi tesse le lodi. Proprio come fece Messner, un anno fa, da queste colonne.

Gustavo, lei è mai calato quaggiù?

"Come no, ho fatto anche delle gare. Mi ricordo di Pescasseroli, in Abruzzo. Poi conosco bene il Gran Sasso, il Corno alle Scale, in Emilia. E, ovviamente, so benissimo dove siete voi e, più a sud, i Sibillini".

Che ne dice, siamo un po’ più ‘sfigatini’ rispetto alle sue Alpi venoste?

"Nono, posti bellissimi anche lì. Più esposti al cambiamento del clima, perché siete vicini al mare".

Il Carpegna, ad esempio. Un bastione affacciato (quasi) al mare...

"Sì. Infatti da voi il tempo cambia da un momento all’altro per la vicinanza del mare. Mi ricordo il movimento delle nuvole, che girano un sacco. Però non mi scorderò mai una nevicata pazzesca...".

Dove?

"Non da voi, ma più a nord, al Corno alle Scale. Roba da scappare via".

Neve che però...

"...E’ un vantaggio. Ho fatto bellissime sciate in Appennino. E anche delle gare. Giù, in Abruzzo, a Pescasseroli. E poi ho girato le vostre montagne con Alberto, tra allenamenti e gare".

Lei oltre agli sci ha un’altra arte: l’ospitalità. Fa l’albergatore. Che consiglio darebbe ai nostri operatori?

"Non è facile gestire. Ma, anche quassù, dobbiamo rimboccarci le maniche. Bisogna stare vicini alla gente. Ai clienti. Ecco cosa consiglio".

Messner, un anno fa, disse: "In Appennino il futuro è lo scialpinismo, senza impianti". Lo pensa pure lei?

"Lo scialpinismo è molto bello ma la maggior parte delle persone ha bisogno degli impianti di risalita. Per fare scialpinismo ci vogliono le gambe e fatica. Passeggiare con le pelli è spettacolare però il turismo si richiama anche con il resto".