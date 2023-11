Re Vitige lasciò a Urbino duemila soldati

La città di Urbino, pur essendo geograficamente prossima alla vallata del fiume Metauro, sorge su un rilievo montuoso a spartiacque con la valle del fiume Foglia. La romana Urvinum Mataurense sorse tra il III e il II sec. a.C. sulla cima di un colle oggi denominato “Poggio“, che evidenzia tracce di frequentazione già nell’Età del Ferro (VI-IV sec. a.C.).

Urvinum divenne municipium nel I secolo a.C., iscritto alla tribù Stellatina, e conobbe un’espansione urbana extra muraria fino alla prima età imperiale, specialmente verso nord e l’adiacente “Monte“ (sulla cui sommità si impostò una delle necropoli extraurbane). L’impianto romano è parzialmente riconoscibile nell’odierno tessuto urbano, in cui si ravvisano i due principali assi viari disposti perpendicolarmente e orientati secondo i punti cardinali (cardo e decumano massimo).

Presso l’incrocio di queste due strade, in corrispondenza dell’attuale piazza duca Federico, è ipotizzata la presenza dell’area del foro. Nel VI secolo d.C. Urbino fu coinvolta negli scontri tra Goti e romani d’Oriente e lo storico Procopio di Cesarea riferisce che nel 538 d.C. re Vitige vi lasciò una consistente guarnigione (2000 uomini). Procopio ne racconta poi il seguente assedio posto da Belisario, che ne ottenne la capitolazione non con le armi, ma per il venir meno della sorgente sommitale. A questo periodo sono riconducibili i risarcimenti della cinta muraria urbica lungo il lato occidentale, emersi dagli scavi urbani dell’Arcivescovado e di Palazzo Brandani e caratterizzati dal reimpiego nell’ordito murario di materiali di spoglio, quali frammenti di colonne. Al termine del conflitto la città fu riassorbita nel territorio dell’impero romano d’Oriente ed è considerata uno dei principali centri della Pentapoli Annonaria. (puntata 288)

Daniele Sacco