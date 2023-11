Reading per Szymborska in nome del gemellaggio con la città di Wieliczka

Anche Fano celebra il centenario dalla nascita della poetessa polacca Wislawa Szymborska, Nobel per la letteratura nel 1996. L’assessorato alla Cultura di Fano ha deciso di tributarle un reading poetico, anche in virtù del fatto che la nostra città è gemellata con Wieliczka, città polacca poco distante da Cracovia dove nacque. L’evento, curato da Ilaria Triggiani, ha lo scopo aggiuntivo di approfondire lo stile della poetessa, solo all’apparenza ironico, ma che in realtà cela una profondità tutt’altro che gioiosa. Amore, morte, guerra, sono alcuni dei temi che verranno affrontati assieme a Dagmara Bastianelli. Ad intermezzare la serata il duo musicale I Trepi. Appuntamento oggi alle 17.30 alla pinacoteca del Museo Malatestiano in piazza XX settembre. Ingresso libero.