Real-Lunano è il big match

In Prima categoria c’è molta attesa per la seconda giornata del girone di ritorno. In programma infatti ci sono due veri big match. Uno si giocherà oggi: Real Altofoglia- Lunano e l’altro domani: Avis Montecalvo- Nuova Real Metauro, ovvero la prima contro la seconda, divise da un solo punto.

Real Altofoglia- Lunano. È un campanile molto sentito, con i padroni di casa a voler cercare il risultato di prestigio al fine di stare alla larga dalla zona che scotta. Gli ospiti non si nascondono dietro ad un dito: vogli vincere il campionato! Sabato hanno battuto la capolista e vorrebbero tanto ripetersi. Nel Real Altofoglia gioca Alessio Brugnettini (foto), bomber per antonomasia (6 gol in 8 partite giocate). "Sarà penso una bellissima partita, andiamo ad affrontare una squadra forte e in salute, dopo il cambio dell’allenatore ha ritrovato la convinzione che magari aveva perso. Il Lunano ha una rosa vasta, molto quadrata e si giocherà fino alla fine il campionato, dalla nostra parte noi stiamo bene, stiamo crescendo e sono sicuro che faremo una grandissima partita e daremo molto da fare agli avversari, speriamo di spuntarla e raccogliere i tre punti, certo sarà una partita molto, molto difficile". Da parte del Lunano il commento è del direttore sportivo Matteo Dominici: "La partita contro il Real Altofoglia sarà sicuramente una gara molto combattuta, nella rosa hanno diversi giocatori di gran livello. Incontreremo una formazione che sicuramente lotterà fino all’ultimo secondo per portare a casa i tre punti. Come per la scorsa giornata ci sono tutti i presupposti per vedere spettacolo in campo e sugli spalti". Si gioca al Comunale di Belforte all’Isauro alle ore 15. Arbitra Mattia Biagini di Pesaro.

Mercatellese-Audax Piobbico. Entrambe dopo la sconfitta di sette giorni fa cercano il riscatto. Si gioca al Comunale di Mercatello sul Metauro alle ore 15, arbitra Marco Rossetti di Ancona.

Ahletico Tavullia- Usav Pisaurum. Gara per opposti obiettivi: il Tavullia ha necessità di punti per non perdere di vista la zona che conta mentre gli ospiti vorrebbero riportare a casa qualcosa di buono per risalire la corrente (in questo momento sono ultimi). Si gioca al Comunale di Tavullia alle ore 15. Arbitra Giacomo Montani di Pesaro.

Maior-Falco Acqualagna. Una di fronte all’altra due squadre allenate da mister esperti e preparati. Si scende in campo alle ore 15 al Comunale Villanova Montemaggiore (Colli al Metauro). Arbitro Alessio Basili di Pesaro.

Pesaro Calcio- Osteria Nuova. Gara da tripla. Si gioca nel ‘Supplementare’ del Benelli di Pesaro alle ore 14,30. Arbitra Alessio Giustozzi di Macerata.

San Costanzo –Peglio. Si gioca al Comunale di San Costanzo (ore 15). Il San Costanzo è reduce dall’importante vittoria sul campo dell’Audax del Piobbico mentre il Peglio dalla sconfitta contro il Tavullia e vorrebbe riscattarsi. Arbitra Ciro Santoro di Pesaro. Domani (domenica) si giocano le restanti due gare (ore 15): Avis Montecalvo- Nuova Real Metauro e Vadese – Santa Veneranda.

Amedeo Pisciolini