Real Metauro 2018 trionfa: vittoria nella finale play off contro Novilara Calcio

real metauro

4

novilara

1

REAL METAURO 2018: Antonioni, Parmegiani F., Biondi, Mensà (15’st Manna), Gentili, Parmegiani N. (38’st Tinti), Borgognoni, Principi, Giovanelli, Bossoletti (35’st Eutizi), Aboulkhir (20’st Molinelli).

All. Cavalli C.

NOVILARA: Lungu, Frigerio (40’ Angelini), Renzoni, Lepore (10’st Piermaria M.), Barbarini (29’st Del Bene), Boccioletti, Gentili, Marcheselli (1’st Olivi), Tamburini, Vedovi, Bonanno (20’st Piermaria D.).

All. Chiarucci

Arbitro: Grossi di Pesaro

Reti: 14’pt e 49’pt Mensà, 23’ st Tamburini, 28’ st e 41’st Borgognoni

Spalti gremiti allo stadio "Amati" per la festa del Real Metauro 2018 che sale in Seconda categoria vincendo la finale play off del girone B contro il Novilara Calcio. Quattro reti, due per tempo, dei ragazzi di Claudio Cavalli e per il team di Chiarucci non c’è stato nulla da fare nonostante la reazione ad inizio ripresa. Apre le marcature al 14’ Mensà che sottomisura corregge in rete un traversone di Federico Parmegiani, poi prima dell’intervallo il centrocampista gialloverde raddoppia con un gran tiro da fuori area. Nella ripresa al 23’ il Novilara riapre il match con la rete di Tamburini, ma passano appena cinque minuti che capitan Borgognoni rimette le cose a posto realizzando il terzo gol dopo un’azione travolgente di Molinelli. Ancora il capitano nel finale con una parabola da fuori area mette il sigillo finale.

Gabriele Rondina