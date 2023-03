Reality Pd, solita finzione del sistema

di Marco Savelli*

Come in ogni reality che si rispetti anche stavolta il fattore-sorpresa è stato decisivo. Il vincitore designato è stato battuto dalla debuttante che ha infiammato il “popolo delle primarie” con parole vuote ma sempre efficaci: apertura, cambiamento, ascolto. E’ l’ennesima finzione di un sistema politico che sulle questioni vere – Europa, economia e guerra – parla con una voce sola da decenni, da destra a sinistra. Un aspetto all’apparenza minore ma emblematico del definitivo passaggio da un sistema politico liquido ad uno ormai gassoso: le primarie del PD ci segnalano la definitiva sepoltura - in Italia e anche a Pesaro – del “partito degli iscritti”.

*Ex assessore