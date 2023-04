Realizzato un video contro lo spreco della risorsa acqua

Noi ragazzi della seconda D dell’Istituto Marco Polo di Lucrezia, per la giornata internazionale dell’acqua abbiamo fatto un progetto interessante: abbiamo ricreato un video preso da YouTube sul risparmio dell’acqua che dà molti consigli utili su come evitare di sprecarne troppa.

Ognuno ha fatto qualcosa, c’era chi montava il video, chi faceva l’attore, chi spiegava, chi introduceva o chiudeva il video e chi suonava la musica di sottofondo. I consigli riguardavano in particolar modo la chiusura del rubinetto quando non serve, infatti il titolo è “chiudi il rubinetto!!”. Il video è stato finito in tempo per la giornata internazionale dell’acqua ed è stato proiettato nell’atrio della scuola insieme ad altri lavori e progetti delle altre classi. Questo progetto è stato un successone, o almeno secondo noi, perché è stato visto da bambini più piccoli che così possono imparare a risparmiare l’acqua fin da piccoli. Il progetto è stato molto divertente, coinvolgente ed istruttivo. Ci siamo divertiti tantissimo e siamo contenti di averlo potuto condividere con voi. Ricordatevi sempre: l’acqua è un bene prezioso e non va sprecata!