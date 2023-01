"Realizzeremo casa di riposo e polo sanitario"

L’amministrazione comunale di Fermignano intende costruire un nuovo centro che riunisca in una sola area tutte le strutture sociosanitarie oggi sparpagliate sul territorio.

Lo annuncia il sindaco, Emanuele Feduzi, che spiega: "Pensavamo alla realizzazione della casa di riposo, purtroppo sempre mancata a Fermignano, e alla fine abbiamo deciso di fare una cosa diversa, stanziando 50mila euro per un concorso di progettazione di un nuovo polo, del quale a breve usciranno gli estremi. Il complesso dovrà comprendere la nuova Casa del Sole, con un suo trasferimento dalla struttura di San Silvestro al paese e un contemporaneo aumento di ospiti (per ora 10) e servizi, l’integrazione con una casa di riposo e lo spostamento in loco dei medici attivi sul territorio (sei, tra cui un pediatra) e del 118, per creare un’unica area sociosanitaria.

Essa sorgerà in via Cadore, su un’area di 17mila metri quadrati vicina al centro storico, ben collegata e già di proprietà comunale, mentre gli edifici che ora ospitano le strutture potranno magari essere riconvertiti per adattarsi ad altre attività, ma prima di tutto dobbiamo avere un progetto. Entro metà 2023, all’incirca, scadranno i termini del concorso e noi dovremmo avere un’idea delle spese, delle dimensioni e della fattibilità dell’opera: soprattutto, servirà capire quanto potrebbero costare la realizzazione della casa di riposo e la sua conseguente gestione".

"Da quel momento – conclude il sindaco – comincerà un cammino non semplice, fatto anche della ricerca di fondi, ma siamo intenzionati a realizzare un nuovo polo sociosanitario in ogni caso perché è diventata una esigenza non più rinviabile".

Nicola Petricca