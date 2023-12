Rebel house, 2024 in musica: si parte con la rivelazione di X Factor

Sarà Eugenio Campagna, in arte Comete, ad aprire la serie di spettacoli 2024 di Rebel House, la casa culturale di Pergola, nel meraviglioso Palazzo Mattei Baldini, che propone concerti, mostre e festival. "Una casa ambiziosa – spiegano i direttori creativi Mattia e Serena - che non si rassegna al fatto di trovarsi nella periferia del mondo, che produce cultura e che rilancia di volta in volta la puntata giocata in precedenza, continuando a rivelare musica, artisti e spettacoli belli". L’appuntamento con il concerto di Comete è per il 6 gennaio alle 21,15. L’artista definisce la sua musica ‘real pop’, un genere che tratta il reale, così come il suo primo singolo ‘Cornfalkes’ edito durante la sua partecipazione a X-Factor 13. Nel 2023 ha pubblicato tre singoli: ‘Qualcosa per te (Irene)’, ‘Peccato!’ e ‘Lampi e tuoni’, "quelli – riprendono Mattia e Serena - a cui assisteremo nel nostro salotto, ne siamo certi". Seconda tappa il 26 gennaio con il cantautore Niccolò Carnesi più And the bear, il progetto solista di Alexandre Manuel, polistrumentista francese trasferitosi nelle Marche dal ‘98. Il 9 febbraio sarà la volta del musicista Alberto Bianco, che come autore ha partecipato al 73esimo Festival di San Remo con il brano interpretato da Giorgia ‘Parole dette male’; e il 25 febbraio del jazzista Alessio Menconi. Seguiranno ulteriori spettacoli, ancora da svelare.

Sandro Franceschetti