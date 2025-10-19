Recalcati: "Bene il no ai cellulari in classe"

Pienone per Massimo Recalcati (foto) e "La Lezione di Freud", ieri mattina all’Auditorium Scavolini di Pesaro, dove il celebre psicoanalista ha tenuto la sua conferenza nell’ambito del "Kum! Festival", il cui filo conduttore è "Salute. Avere cura". Recalcati ha iniziato con un aneddoto di Freud, che durante una conferenza diede la parola a un uomo che stava disturbando. "Allo stesso modo, dobbiamo dare ascolto al sintomo, all’intruso, al divergente, che non deve essere allontanato ma merita la parola". Una metafora che, secondo lo psicoanalista, si estende anche all’idea di democrazia, oltre a esprimere tutta la psicoanalisi. Un concetto chiave, che oggi è di grande attualità, laddove ci sono conflitti sanguinosi. Lo psicoanalista ha poi toccato i cardini della psicoanalisi lacaniana, coniugandoli ai grandi temi di attualità, come i nostri desideri e la sessualità. Su questo tema ha ricordato la prima rivoluzione sessuale degli anni ’60, in cui si lottava contro i tabù, spiegando come oggi, invece, il tema sia l’identità sessuale. E su questo tema, ha sottolineato come si debba ripensare il modello di famiglia. "Non esiste una sessualità ‘normale’ – ha spiegato - e ciascuno la vive in modi fantasiosi, spesso influenzati dalle esperienze infantili. Non è istintuale, come negli animali, ma culturale e ha la finalità del piacere e non della riproduzione". In conclusione, lo psicoanalista ha rivolto un apprezzamento al ministro dell’istruzione Valditara, per le poesie da imparare a memoria, il divieto di usare il cellulare in classe e il voto in condotta.

Marco D’Errico