Recanatese travolta. Doppietta di Casolla

Forsempronese 4 recanatese 1

Forsempronese (4-4-2): Bianchini 6; Riggioni 6, Urso 6, Giunchetti 6, Camilloni 6; Conti 6 (42’ st Bucchi ng), Pandolfi R. 6,5, Thiane 6 (39’ st Satalino ng), Podrini 6 (6’ st Amerighi 6,5); Kyeremateng 6,5 (45’ st Pandolfi L. ng), Casolla 6,5 (22’ st Broso 6,5). All. Fucili.

Recanatese (4-4-2): Del Bello 6; Mordini 6 (27’ st Pesaresi 6), Marcheggiani 6 (26’ st Canonici 6), Bellusci 6, Ferrante E. 6; D’Angelo 6, Ferrante D. 6,5, Giandonato 6 (6’ st Alfieri 6), Raparo 6 (27’ st Pierfederici 6); Spagna 6,5 (42’ st Pepa ng), Zini 6,5. All. Bilò.

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto 6.

Reti: 15’ Zini; 27’ e 29’ Casolla; 33’ st Amerighi; 46’ st Broso.

Poco ma sicuro, la venticinquesima di campionato al comunale Bonci di Fossombrone, ieri pomeriggio, non è stata una noia per gli spettatori riuniti sugli spalti, tutt’altro. Cinque gol non è che si vedano spesso, su un campo di calcio, senza contare tutte le altre occasioni partorite da una parte e dall’altra. Dopodiché, sul piano del gioco, il divario tra Forsempronese e Recanatese non sta di certo in quella differenza di tre gol. Come si suol dire con frustissimo luogo comune, il confronto è stato deciso dagli episodi. Il che significa, alla fine della fiera, che il risultato punisce la Recanatese ben oltre i suoi eventuali demeriti. I quali demeriti, come poi alla fine noterà mister Bilò, sono consistiti in una certa mancanza di tenuta e concentrazione nei momenti topici. Mancanza della quale ovviamente il Fosso ha subito lestamente approfittato.

E dire che le cose si erano messe quasi subito in discesa, per la Recanatese. Corre infatti il minuto 15 quando gli ospiti passano avanti grazie a Zini, che nell’occasione approfitta di un evidente errore difensivo della Forsempronese. Zero a uno. Vista la malaparata, forse già qualcuno a quel punto si è già rassegnato ad altri 75 minuti minuti di sofferenza, solo che non ha fatto i conti con l’estro di Casolla, ieri decisamente in giornata sì. La rete è bella e soprattutto ristabilisce l’equilibrio. È il 27’: uno a uno.

Il raddoppio della punta forsempronese arriva a stretto giro, al 29’, e stavolta il gol si avvale della complicità della difesa ospite, apparsa non esattamente impeccabile. Due a uno. Per Casolla è il gol numero 14 in campionato, il che lo colloca al primo posto di questa particolare classifica. Si diceva delle occasioni prodotte dalle due squadre oltre ai gol: al 45’ ce n’è una per Zini, che tutto solo davanti al portiere manca un gol praticamente già battezzato. Il pallone si perde oltre il secondo palo. Sarebbe stato il pareggio.

Nella ripresa mette conto di segnalare le restanti due reti, ovviamente. La prima è a firma Amerighi, che servito al bacio da Kyeremateng la mette dentro con un gesto splendido (3-1). Del quattro a uno conclusivo si incarica Broso, di testa, quando corre già il primo minuto di recupero. Dopodiché è festa per il Fosso e l’inizio di una necessaria riflessione per una pur solidissima Recanatese.

