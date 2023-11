Receptionist in città per Vip Hotels Offerta di lavoro per Segretariao di Hotel a Pesaro: contratto a tempo determinato, orario part-time e full-time. Richiesti minimo di esperienza pregressa nel settore dell'accoglienza e domicilio entro 40 km da Pesaro. Inviare CV a direzione@viphotels.it o chiamare al 0721-34343.