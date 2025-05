Recital: “Mettimi come sigillo sul cuore“

Questa sera alle ore 21 nel meraviglioso scenario della chiesa del Nome di Dio, in via Petrucci, un gioiello raramente aperto al pubblico, va in scena il recital "Mettimi come sigillo sul tuo cuore": Laura Corraducci (foto) e Cristian Della Chiara, proporranno una lettura integrale di uno dei libri più belli ed intensi della Bibbia, Il Cantico dei Cantici. Ad accompagnare i due interpreti della serata saranno l’organo del maestro Willem Peerik e la voce del soprano Alida Oliva. L’iniziativa ha il supporto dell’Arcidiocesi di Pesaro. Ingresso libero.