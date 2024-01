Reclami sui rifiuti? Il Comune prepara i moduli

Qualcosa sulla gestione dei rifiuti e sulla relativa tassa non convince il cittadino? A Sant’Ippolito il Comune ha pubblicato sul proprio sito web un modulo per i reclami, per le richieste d’informazioni e per le istanze di rettifica di fatturazione. Chi vuole usufruirne è sufficiente che lo scarichi, lo compili e poi lo invii tramite e-mail, Pec, oppure per posta ordinaria. Tra i reclami possono essere inseriti l’errata applicazione della tariffa; eventuali disservizi contrattuali come il tardivo o il mancato recapito dell’avviso di pagamento; la mancata esecuzione del servizio per almeno 4 volte in un mese; e anche il comportamento maleducato da parte degli operatori.