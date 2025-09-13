Record di culle vuote. Nel 2024 solo 443 nati: "Vedremo presto gli effetti negli asili e alle primarie"

Di calo delle nascite parla il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, nel suo saluto di inizio anno, in vista della prima campanella che lunedì suonerà per 44.243 studenti pesaresi urbinati, tra i 3 e i 18 anni. L’Usr registra una diminuzione di iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado pari al -2,4%. Si tratta di una diminuzione più alta della media marchiagiana dove la denatalità ha eroso rispetto all’anno precedente l’-1,65% di iscritti. Del resto il fenomeno “culle vuote“ interessa anche Pesaro. I dati della denatalità, analizzati dall’assessorato ai servizi educativi, non lasciano dubbi. "Dal 2008 ad oggi abbiamo perso il 48% delle nascite – afferma l’assessore C[/EMPTYTAG]amilla Murgia –. Siamo passati da 880 nuovi nati nel 2008 ai 443 neonati nel 2024".

Perché avete preso come anno di riferimento il 2008?

"E’ stato l’ultimo anno caratterizzato dal livello di nascite pressoché costante. E’ stato l’anno prima della decrescita rivelatasi fino ad oggi. Guardando la curva della denatalità, il 2024 con i 443 nuovi nati, è l’anno peggiore degli ultimi 50 anni".

Come impatta sulla popolazione scolastica?

"Della cosiddetta onda demografica avremo una percezione nei prossimi 3 anni: ce ne accorgeremo entrando nelle scuole dell’infanzia, con iscritti 3-6 anni, mentre tra 5-6 anni la denatalità sarà evidente alla scuola primaria, con iscritti 6-10 anni".

Perché?

"Sono 1.816 i bambini tra i 3 e i 6 anni che sono in una materna della città. Secondo le nostre proiezioni nell’anno scolastico 27-28, diventeranno 1.477; 339 in meno. Peggio avverrà alla primaria: l’anno scolastico scorso 24/25 abbiamo avuto 3.482 bambini iscritti alle elementari, di età compresa tra i 6-10 anni. La stima proiettata nell’anno scolastico 30/31, nella stessa fascia di età, non ne conta più di 2.631: 851 in meno".

La denatalità come impatterà nella geografia scolastica?

"Per ora non ci saranno cambiamenti negli Istituti comprensivi. Ricordo che il Tonelli è venuto meno perché non aveva iscritti alle medie. L’analisi dei dati comparati tra denatalità e disponibilità di spazi scolastici l’ha voluta fortemente il sindaco Andrea Biancani. E gli esiti, in base al fabbisogno attuale, ci sono stati".

Si riferisce alla statalizzazione di due materne (3-6 anni) per concentrare le risorse sul potenziamento del servizio dei nidi (0-3 anni)?

"Sì. Abbiamo ridimensionato la nostra capacità ricettiva nella fascia 3-6 anni: le nostre scuole dell’infanzia sono passate da 13 a 11 perché una è stata ’statalizzata’ – La Giostra di via Filzi – e l’altra, in via Fermi, è stata chiusa: le iscrizioni sono confluite nel ’Giardino Fantastico’ a Madonna di Loreto. Così come la dislocazione della scolaresca della Manzi da via Confalonieri a largo Baccelli prefigura la centralità che acquisterà la primaria Lubich, nel quartiere di Pantano".

Gli spazi non sono saturi?

Il sindaco Biancani e l’assessore Pozzi vorrebbero risistemare la palestra di via Turati affinché sia fruibile anche dalla scolaresca della Lubich. Una volta fatto si potrebbe convertire in aule per la didattica l’attuale palestra interna alla Lubich. Speriamo di vincere il bando".