Record di iscritti ed entusiasmo. La regata del Patrono è un successo

Record di iscritti, 35 imbarcazioni come 35 sono le edizioni della manifestazione, per la Regata del Patrono, organizzata dalla sezione pesarese della Lega Navale, diventata ormai solida tradizione. Una giornata bellissima, con condizioni stupende e vento leggero, ha permesso ai partecipanti di regatare al meglio e con grande divertimento. "Quest’anno abbiamo avuto il record di iscritti, 35 come gli anni della regata -, dice soddisfatto il presidente del sodalizio Antonio Rossini -. Un incremento non da poco, in linea comunque con quello che sta succedendo negli ultimi 2-3 anni dove gli equipaggi che vogliono partecipare a questa regata sono in costante aumento".

Organizzata alla perfezione dallo staff della Lega Navale, la gara ha regalato soddisfazione anche dopo, sia a tavola con l’ottimo pranzo offerto agli equipaggi che durante le premiazioni, con trofei particolarmente apprezzati. Nel percorso lungo ha tagliato per primo Anteo Moroni, al timone del Frequent Flyer, mentre sul percorso breve, destinato alle barche più piccole, il più veloce è stato il Meteor 007 di Gabriele Percetti. Infine, tra le iscritte alla veleggiata a vele bianche, la vittoria è andata a Calliope di Attilio Durante. Queste le classifiche dei primi tre di ogni classe: nella classe Alfa si è classificata prima la 007 di Gabriele Percetti portacolori della Sport And Sail Pesaro, al secondo posto Tridente 16 di Federico Franza del Club Nautico Pesaro, terza La Gazza Ladra di Claudio Crescentini di Assonautica Pesaro. Nella classe Bravo primo posto per Cuor di Leone di Niccolò Grazzi della Lega Navale Pesaro, seconda Aries di Paolo Galaffi della Lega Navale Pesaro, terza Puttane’s di Fernando Ziccarelli della Lega Navale Pesaro. Nella classe Charlie prima Frequentet Flyer di Anteo Moroni della Lega Navale Pesaro, secondo Pixaurum di Renato Morsiani di Assonautica Pesaro, terzo Leon X2 di Gianni Leonardi del Club Nautico Pesaro. Nella classe Echo, primo Vulcano di Antonella Penna della Lega Navale Pesaro, seconda e terza le barche della Scuola Vela della Lega Navale, nell’ordine Big Wednesday e Larantuka.

Nella classe Fox-Trot prima Calliope di Attilio Durante dell’Assonautica Pesaro, secondo Circe di Marinelli e Bellitti della Lega Navale, terza Allegra di Francesco Tempesta della Lega Navale. Il prossimo appuntamento velico della Lega Navale sarà il campionato invernale, con la prima regata in calendario il 9 di novembre.

e. f.