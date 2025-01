Record di visite al Palazzo Ducale:. Urbino supera quota 210mila

Con oltre 210mila ingressi nel 2024, il primo mandato di Luigi Gallo da direttore della Galleria nazionale delle Marche si è chiuso con un record di visitatori (e si attendono i dati di Gradara, perché con poco più di 200mila visitatori all’anno per un lungo periodo è stato il museo più visto delle Marche).

Alla guida di Palazzo ducale dall’ottobre del 2020, anno della pandemia, Gallo ha avviato e mantenuto un trend positivo di crescita di ingressi e introiti che ha portato il museo a tornare ai livelli precovid e poi a superarli. Nei 12 mesi appena conclusi, i visitatori sono stati più del doppio rispetto ai 105mila del 2021, mostrando anche un incremento del 18% rispetto al 2023: un dato, quest’ultimo, dovuto in larga parte al successo dell’esposizione dedicata a Federico Barocci, che diverse testate di settore hanno giudicato la mostra dell’anno. Vero è che le cifre del 2021 furono inficiate dalle limitazioni per la pandemia, ma i numeri raggiunti non si erano mai verificati negli ultimi dieci anni, se si esclude l’eccezionalità del 2019, con la mostra raffaellesca. Quasi raddoppiati anche gli introiti al botteghino, sempre rispetto al primo anno di dirigenza Gallo, passando da 580mila a oltre un milione di euro. Un altro record, visto che neanche nel 2019 si era arrivati al milione.

"Lavorare sul Palazzo ducale e sulla collezione qui conservata – dice Gallo – significa procedere al contempo sulla ricerca e la valorizzazione di un patrimonio unico in cui si cristallizzano i valori e l’eredità culturale di una regione ricchissima di eccellenze archeologiche e artistiche molto varie, espressione di un pluralismo culturale sedimentato da secoli. Il compito mio, e dell’affiatata squadra di straordinari collaboratori con cui quotidianamente ho il privilegio di lavorare, è curare l’immenso, ma fragile patrimonio, per trasmetterlo alle generazioni future, facendo del museo uno spazio vivo, aperto al pubblico e che sappia rispondere alle esigenze della società moderna. Significa altresì aggiornare la museografia e conservare le opere rispettando la storia dell’istituzione e dei direttori che nel corso dei 110 anni dalla sua fondazione si sono susseguiti, con alcuni grandi storici dell’arte come Lionello Venturi e Pasquale Rotondi, sulle cui tracce lavoriamo. Innovare nel rispetto della tradizione per portare al pubblico una straordinaria e vivissima eredità culturale".

In questi anni, Gallo ha dato seguito a diversi interventi sulla struttura del museo, a partire dall’apertura totale del secondo piano, seguita dai lavori di adeguamento impiantistico, restauro e riallestimento del piano nobile in corso ora grazie a fondi Pnrr.

Si sono arricchite anche le collezioni, sia con depositi a lungo termine – che, oltre ai 200 pezzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, includono tele arrivate da Brera nell’ambito di un progetto ministeriale –, sia con nuove acquisizioni, come lo stipo roveresco in ebano e avorio. Dal punto di vista scientifico, importante è stata la riorganizzazione dei depositi, che ha permesso di verificare lo stato di diverse opere, facendo poi manutenzione straordinaria e restauri. Nuovi dati su palazzo e collezione si stanno raccogliendo anche durante i lavori in corso.

Infine, Gallo ha promosso una serie di esposizioni strettamente attinenti all’arte marchigiana e al Ducato dei Montefeltro, un programma che proseguirà nel 2025 con la grande mostra su Simone Cantarini, allievo di Claudio Ridolfi e Guido Reni, principale interprete della pittura marchigiana d’età barocca e artista per il cardinale Barberini. In apertura il 22 maggio, è organizzata in collaborazione con le Gallerie nazionali Barberini Corsini di Roma e conferma il lavoro sinergico dei musei italiani per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio nazionale.