"Recuperare antichi casali per valorizzare il territorio"

"Abbiamo presentato una proposta di legge grazie alla quale si vuole riqualificare il territorio valorizzando ruderi ed immobili che non erano più utilizzabili". Dino Latini, Capogruppo UDC Popolari Marche in consiglio regionale, ha Illustrato a Cagli con chiarezza la proposta di legge regionale del partito dal titolo ‘Risorse per il recupero del patrimonio edilizio dismesso nelle zone montane per fini turistici’. "Queste zone a nord delle Marche hanno grande fascino ma non sono state particolarmente valorizzate ed è logico che abbiamo deciso di presentare qui la nostra proposta di legge che vuole mettere in atto azioni concrete che siano di riferimento, di esempio, per tutto il territorio regionale senza che ciò vada in contrasto con la legge in materia urbanistica che verrà approvata nelle prossime settimane dalla Giunta regionale".

Ma quali sono gli obbiettivi finali della Pdl preparata dall’Udc? "La piena valorizzazione del territorio, il recupero del patrimonio esistente, favorire l’indirizzo turistico di tali aree, lo sviluppo dei servizi del territorio in quanto - dice sempre Latini - occorre legare sempre di più la popolazione alla presenza di servizi qualificati ed adeguati. Nella pdl viene esplicato infatti il rapporto con gli Enti locali e i Comuni, anche nell’ottica della realizzazione di nuovi servizi a favore della comunità stessa". Questa proposta di legge delinea, spiega sempre Latini, anche le modalità con le quali la Regione acquisisce questi beni, puntando sul turismo nelle zone montane e la co-partecipazione tra parte pubblica e privata, con finalità di tipo sociale. La Regione deve favorire la riqualificazione di questi beni".