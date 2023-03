"Recuperiamo gli abiti dei duchi rovereschi"

Riavviare la collaborazione con la Pro Loco, chiedendo alla Regione di stanziare nuovi fondi, per integrare gli orari di apertura dell’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Puccinotti e chiedere il rientro in città delle vesti dei Della Rovere, in trasferta a Piobbico da quasi 10 anni.

Ecco le richieste del capogruppo di Urbino e il Montefeltro, Giorgio Londei, fatte anche a nome del collega Federico Cangini, all’assessorato comunale al Turismo in vista dell’estate. "Siamo alla vigilia di una stagione che si preannuncia favorevole, in modo particolare per le città Unesco – commenta Londei –. Perciò occorre prepararsi bene e le nostre proposte rientrano proprio in quest’ottica. Oggi, il flusso di visitatori della città ricade sui tre infopoint, Consorzio, Mercatale e Iat. Quello che ha più impatto è l’ultimo, ma è anche quello messo peggio, quanto ad aperture. Perciò chiediamo all’assessore Roberto Cioppi di coinvolgere di nuovo la Pro Loco, per integrarne gli orari, e, anzi, di potenziare il servizio. L’associazione ha giovani molto in gamba, che ha formato o sta formando, perciò può aiutare a dare una risposta ai turisti e a far sì che le aperture siano quotidiane. L’ufficio del Consorzio, su cui non esprimo giudizi, pare non aver una grande capacità attrattiva. Non si tratta, però, di fare una gara tra i tre, ma di potenziare. Perciò chiediamo il ritorno in campo della Pro Loco, rinnovando l’accordo con la Regione, che, ci pare ovvio, deve stanziare nuovi finanziamenti".

Per la seconda proposta, Londei chiede a Cioppi di spingersi oltre i confini comunali: "Vorremmo che tornassero a Urbino i vestiti dei Della Rovere, che nel 2007 erano stati esposti con gran successo di pubblico al Monastero di Santa Chiara, dove la maggior parte di essi era stata ritrovata, e nel 2013 furono chiesti in prestito dal Castello Brancaleoni di Piobbico, dove si trovano tutt’oggi – spiega –. Tra essi c’è anche il corpetto di Francesco Maria I, sepolto proprio a Santa Chiara insieme alla moglie, Elisabetta Gonzaga. I vestiti dei duchi o di altre personalità sono una grande risorsa. Credo che il castello vada ringraziato per averli ospitati, anche perché ci sono state tante visite, ma il prestito, che sarebbe dovuto durare quattro mesi, va avanti ormai da quasi 10 anni e penso che gli abiti abbiano esaurito la propria funzione lì e debbano tornare a Urbino, per essere esposti. Su queste proposte gradiremmo una risposta da parte di Cioppi".

Nicola Petricca