Recupero dell’ex asilo Manfrini: a giorni la gara

Passi avanti per il recupero dell’ex asilo "Paolo Manfrini" del porto dopo l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune dal Demanio statale. Intorno alla metà di febbraio si dovrebbe procedere alla pubblicazione del bando di gara, come conferma l’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini: "La Giunta comunale dovrebbe occuparsi dell’ex asilo Manfrini in una delle prossime riunioni in quanto siamo già nella fase esecutiva del progetto e perciò dovremo provvedere alla gara pubblica".

Il progetto definitivo di recupero di quello che è stato per oltre cento anni l’asilo dei bambini del porto, commissionato allo studio di architettura D’Errico Associati di Fano, è già stato approvato dalla giunta ed ora si attendono solo gli esecutivi per poter dare inizio alla procedura di intervento. Intervento che viene fatto seguendo anche le indicazioni della Soprintendenza dei beni architettonici in quanto il fabbricato è soggetto ad alcuni vincoli storici, in particolare per quanto riguarda la scala centrale che porta al primo piano e la facciata prospiciente il porto canale di epoca ottocentesca.

"L’obiettivo – continua l’assessore – è recuperare un immobile che da decenni era in degrado per dargli una nuova funzione pubblica. Infatti al primo piano realizzeremo un auditorium, un moderno spazio polifunzionale, aperto al pubblico, dove si potranno svolgere spettacoli, concerti, incontri, mentre il piano terra verrà dedicato al Museo della Marineria". Nessun problema di soldi, in quanto il finanziamento di 2 milioni (provenienti da alienazioni) è già stanziato in bilancio, per cui questo recupero si collega con la realizzazione del secondo stralcio della "Passeggiata" sul lato destro del porto canale che dalla Darsena Borghese conduce fino al faro, anch’esso in fase di definizione. Una volta completati i lavori dell’ex Manfrini restano poi da definire i contenuti, visto che tra museo del mare, della marineria, quello interattivo sull’economia del mare (la "Vongola") si rischia una sovrapposizione di materiali storici riguardanti il porto e i suoi lavoratori.

Tra l’altro sul posizionamento del museo interattivo l’architetto Remigio Bursi, progettista della "Passeggiata" dalla Darsena Borghese al porto esprime qualche dubbio: "Questa videosfera è sicuramente un ambiente evocativo dell’attività marinara per cui è giusto che trovi uno spazio adeguato nel porto peschereccio. Secondo l’idea iniziale di riqualificazione del porto-canale davanti al faro è prevista un’area di sosta e non la installazione della ’conchiglia’. Per cui direi che la compatibilità col progetto di recupero del porto-canale è tutta da studiare: potrebbe essere un elemento in aggiunta o di integrazione, ma mai di sottrazione di quello che è il progetto originario".