Red carpet a Berlino per la giovane Sara

Una piccola attrice urbinate al Festival di Berlino. La giovane Sara Santamaria, tredici anni, una vita tranquilla tra i banchi delle medie al Pascoli e alcune passioni tutt’altro che cinematografiche. Poi, all’improvviso, un casting fortunato e un film che a breve uscirà nelle sale italiane ma che nel frattempo l’ha portata sul red carpet di una delle mostre del cinema più importanti al mondo.

"Era la primavera del 2021 – ci racconta la mamma Monia Casagrande – quando un giorno Sara torna da scuola dicendo che era stata data la notizia che cercavano bambini per un film. Inizialmente mi ha colpito, perché Sara non aveva mai manifestato interesse per la recitazione, ma mi ha risposto “Mamma, voglio fare una nuova esperienza“, per cui l’abbiamo sostenuta".

Da lì è iniziato l’iter dei provini, prima online e poi in presenza, fino alla notizia ufficiale, nell’estate 2021, che Sara era stata presa per il film “Le Proprietà dei Metalli“, del regista urbinate Antonio Bigini, che si sarebbe girato nei mesi successivi tra San Leo, il Sasso Simone e l’appennino tosco-romagnolo. "Di Sara ha colpito l’intensità dello sguardo – continua la madre –, il set è durato alcuni giorni ed è stata un’esperienza bellissima, anche per noi genitori. C’erano altri quattro bambini, tutti esordienti, tra i quali si è creata una bella empatia e anche noi accompagnatori continuiamo a sentirci dopo due anni. Il regista e tutto il gruppo di produzione della Kiné sono stati davvero speciali, calorosi e semplici, creando un clima famigliare, pur con professionalità". Finite le riprese, la lunga attesa di oltre un anno fino all’inaspettata notizia di qualche mese fa: "Ci hanno detto – racconta Sara – che il film sarebbe andato in anteprima a Berlino, non ce lo aspettavamo davvero! Per cui i giorni scorsi sono andata con la mia famiglia, e lunedì sono venuti a prenderci col minivan per portarci alla sala Urania, dove c’è stato il red carpet con la stampa, poi la proiezione e tanti calorosi applausi. La vicenda di cui parla il film (dei bambini che negli anni ’70 sostenevano di piegare i metalli) mi incuriosisce, non so se è vera ma mi piace crederlo. Sul set è stato bello il momento di vestirci e sistemare i capelli alla moda di quegli anni: a me non piacciono i vestiti elaborati per cui ero a mio agio, a differenza degli altri che spesso non si piacevano".

Nell’attesa di rivedersi al cinema, Sara si è iscritta al liceo linguistico per il prossimo anno e nel tempo libero pratica danza e canta. "Non so cosa farò dopo. Per ora sono contenta di questa esperienza".

Giovanni Volponi