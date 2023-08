Redaelli: "Ecco perché aderirò al gruppo misto di centrodestra"

"A Pesaro occorre un grande impegno – dice parlando della sua nuova scelta politica Michele Redaelli (foto), consigliere di Forza Italia – per costruire una proposta di governo per la città, credibile e che sappia rispondere ai bisogni concreti delle persone, alternativa alla sinistra dei selfie e degli annunci illusori. Credo che serva impostare un lavoro di squadra inclusivo". La mossa di Redaelli è chiara: "Per farlo sono disposto a mettermi in discussione ed attivarmi in prima persona. Tenendo conto anche di queste ragioni, in questi giorni – aggiunge Redaelli – ho protocollato le dimissioni dal gruppo consiliare di Forza Italia e da ogni altro tipo di responsabilità all’interno del partito. Aderirò al gruppo misto di centrodestra". E aggiunge: "La Forza Italia che tutti abbiamo conosciuto è la Forza Italia di Berlusconi. Anzi potremmo dire – sottolinea Redaelli – che è Berlusconi. Oggi questo percorso politico è terminato e se ne aprono altri. Faccio fatica a vedere un futuro politico se il partito pensa di proseguire in memoria di qualcuno, come in questo caso. Credo che servano radici e valori solidi ma che l’impegno debba essere incentrato sui temi dell’oggi e verso il futuro. Il ricordo non è sufficiente. Per questo, in questo momento e con queste contingenze, credo sia corretto fare un passo di lato".

In ogni caso, il gruppo pesarese di Forza Italia è stato consolidato con il duro lavoro di questi anni. "Ora è stata individuata nella figura di Giammarco Cecconi la persona giusta per continuare un lavoro importante. Forza Italia non smobilita, anzi. Continuerà – dice Michele Redaelli – il suo impegno in Consiglio nel centrodestra e personalmente manterrò l’impegno preso con gli elettori. Per quanto mi riguarda, la mia adesione al gruppo misto rappresenta un passo di lato rispetto ad alcuni aspetti della politica nazionale che non mi convincono".

Questa scelta è stata presa anche dopo un confronto sia con la base che con alcuni responsabili del partito, ai quali non posso che manifestare ancora una volta la mia stima. "Credo inoltre che il lascito politico di Berlusconi sia il centrodestra stesso, da lui sapientemente costruito e reso forza di governo. Oggi guidata in modo credibile da Giorgia Meloni. Il mio impegno pertanto, da questo punto di vista, andrà avanti nella squadra di centrodestra, continuando a mettere al primo posto le risposte ai bisogni concreti dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di vincere – conclude Michele Redaelli – le elezioni amministrative del 2024 e siamo consapevoli che i prossimi saranno mesi molto impegnativi".