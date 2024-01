Redaelli: "Il Comune faccia i marciapiedi in viale della Vittoria"

"La realizzazione del marciapiedi di viale della Vittoria è prioritaria per la zona Porto. Non è possibile aspettare ulteriormente per intervenire, con i lavori che devono essere realizzati prima del periodo estivo". Lo scrive Michele Redaelli, consigliere comunale di centrodestra, che più volte ha segnato la necessità di interventi nella zona Porto e Mare. "Nonostante le promesse e le rassicurazioni dell’Amministrazione, i lavori di riqualificazione per la zona del Porto ancora non sono stati nè calendarizzati, né previsti. Annunci caduti nel vuoto come tristemente ci ha abituati la Giunta Ricci. Vista l’emergenza porterò di nuovo questo tema in consiglio comunale con una nuova interrogazione e con emendamenti al bilancio qualora fossero necessari. La situazione delle strade e dei marciapiedi nel quartiere Porto e Mare è davvero inadeguata, indecente considerata l’importanza turistica del quartiere. Si fatica a trovare anche solo un marciapiedi dove si possa passare con un passeggino. Purtroppo non solo il porto versa in queste considerazioni, ma un po’ tutta la città. I pochi lavori di manutenzione di alcuni marciapiedi già partiti sono insufficienti – incalza Redaelli –. La realizzazione del marciapiedi in viale della Vittoria è una priorità visto che consentirebbe di mettere in sicurezza i pedoni, le carrozzine ed i passeggini in una strada che conduce da Calata Caio Duilio".