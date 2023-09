Redaelli: "Ma poi cosa resterà?"

Non manca comunque chi storce il naso riguardo l’iniziativa delle Rossini in viale della Repubblica, e nel quadro si inserisce Michele Radaelli, consigliere comunale del gruppo misto di centrodestra, che commenta l’iniziativa generale: "La giunta Ricci sta costringendo Pesaro a vivere come dentro una eterna ‘Sera del dì di festa’ leopardiana. Una grande attesa che poi lascia ‘un canto affievolirsi a poco a poco mentre si allontanava’. E quindi per risollevare l’indice di popolarità occorre una nuova festa, con ancora più annunci, più effetti speciali. Con l’immancabile nulla che lascia per la città dal giorno successivo. Non ci stupisce che il cuore della serata sia stato Biancani (allineatissimo al copione di corte) che cerca di rubare l’ultima pizza, quella destinata al sindaco, come se fosse lo scettro della successione al trono. Che dire quindi della serata di lancio di Pesaro capitale della cultura, che davvero è è stata senz’altro piacevole, all’insegna della leggerezza e dello stare insieme. Ma che ne resterà? Oltre alla spesa per le casse comunali e ad una indigestione di selfie rimarrà il ricordo di una bella serata di fine estate o poco più. Ci auguriamo che il progetto di Pesaro Capitale della Cultura 2024 non sia così. Non sia l’ennesimo annuncio roboante a cui manca la sostanza dei fatti e che non lascia nulla alla città, ai pesaresi ed al nostro territorio. Sarebbe gravissimo se questa amministrazione affrontasse anche questa occasione puntando tutto sui riflettori e dimenticandosi di proporre un contenuto duraturo ed all’altezza di quello che Pesaro può davvero esprimere".