Redditi dei consiglieri comunali: ecco alcuni dati in più

Alcuni consiglieri comunali che hanno una libera attività, di cui abbiamo pubblicato i redditi imponibili dichiarati per l’anno d’imposta 2020, anno del Covid, intendono precisare anche il reddito complessivo dichiarato e non solo la voce ’imponibile’. Questo per chiarire all’opinione pubblica qual è stato l’incasso lordo derivante dalle loro attività, prima delle detrazioni o delle agevolazioni da regime forfettario. Ed ecco dunque il reddito complessivo, derivante dalla libera attività e dall’attività politica di consigliere comunale rispettivamente di: Giulia Marchionni, reddito complessivo: 14.013 euro, reddito imponibile 2.663 euro, imposta lorda 612,0 euro. Giovanni Dallasta, reddito complessivo 9.589 euro, reddito imponibile 2.045 euro, imposta lorda 470 euro. Luca Pagnoni Di Dario, reddito complessivo: 37.656 euro, reddito imponibile 2.669, imposta lorda 614 euro. Stefano Mariani, reddito complessivo 24.204 euro, reddito imponibile 3.527, imposta lorda 811,0 euro. Si ricorda che per i consiglieri comunali c’è l’obbligo di far pubblicare la loro dichiarazione dei redditi nel sito istituzionale dell’ente pubblico di cui fanno parte, a partire da Camera e Senato, Regioni, Province e Comuni con oltre 15mila abitanti. Se non fossero pubblicati, scatterebbero multe da 1.000 euro nei confronti del responsabile della mancata comunicazione dei dati.