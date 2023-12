Redditi dei deputati, Carloni il più ricco. Ma c’è chi non lo dice: uno è Antonio Baldelli

Chi è il Paperon de’ Paperoni dei deputati della provincia? Al momento è impossibile dirlo, dato che non tutti hanno reso nota la propria dichiarazione dei redditi come la legge impone, indicando il proprio patrimonio, in denaro e beni immobili, del 2023 (su redditi del 2022). Cinque su 14 hanno ancora quello dell’anno precedente. Uno di loro è ad esempio Antonio Baldelli, il deputato di Pergola, eletto nelle file di Fratelli d’Italia. Chi invece non fa segreto dei suoi averi, è Mirco Carloni, ex assessore regionale, che figura al terzo posto tra i più ricchi. Il fanese, deputato della Lega, dichiara 115.490 euro, tre case e un ciclomotore Vespa oltre a quote societarie al 51% tra cui anche un ristorante.