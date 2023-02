Redditi, quei consiglieri che volano basso: imponibili compresi tra i 2 e gli 11mila euro

Sono costretti a farlo. Magari non lo vorrebbero ma la legge del 2013 non fa sconti: "Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. 332013". E allora siamo andati a vedere le dichiarazione dei redditi dei consiglieri comunali di Pesaro pubblicate sull’albo pretorio. Ci sono quelle quelle presentate nel 2021 riferite all’anno di imposta 2020. Abbiamo preso in considerazione il reddito imponibile, ossia la cifra post detrazioni sulla quale si calcolano le tasse da pagare. Il gradino più basso lo occupa il consigliere Giovanni Dallasta che ha dichiarato 2.045 euro, pagando 470 euro di tasse, poi la consigliera Giulia Marchionni con 2.663 euro e 612 euro di tasse, Luca di Dario Pagnoni con un imponibile di 2.669 euro e tasse per 614 euro, Daniele Malandrino con 7.446 euro e 1.713 euro di tasse, spicca nel gradino più alto invece l’ex assessora ai servizi educativi Giuliana Ceccarelli con un reddito imponibile di 89.952 euro e 31.849 euro di imposta lorda. Reddito della metà per il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini che ha dichiarato un imponibile di 34.795 euro e 9.542 euro di tasse. L’assessora Camilla Murgia segue con 31.072 euro di imponibile e 8.127 di tasse, poco più su l’assessore Enzo Belloni con 30.086 euro, Tomas Nobili con 29.684 euro, l’assessore al bilancio Andrea Nobili con 65.381 euro, l’assessora allo sport e all’Urbanistica Mila della Dora con 32.886 di imponibile, il vicesindaco Daniele Vimini con 42.628 euro di imponibile per 12.519 di tasse, la neo assessora all’ambiente Maria Rosa Conti con 26.814 e un’imposta lorda di 6.640 euro, l’assessora al commercio Francesca Frenquellucci con 28.508 euro, il consigliere Stefano Mariani, nonché presidente dell’ente parco San Bartolo con 3.527 euro e tasse per 811 euro, netto scatto in avanti per l’ex assessora all’ambiente Heidi Morotti che ha dichiarato 42.404 euro di imponibile per 12.434 di tasse, il consigliere comunale pd Nicholas Blasi con un imponibile di 13.259, il consigliere leghista Francesco Totaro con 27.557 euro, la consigliera Leonardi Giorgia con 11.006 euro, il consigliere Luigi Iacopini con 31.106 euro e tasse per 8.140, Alessandra Cecchini con un imponibile di 31.337 e tasse per 8.243 euro, Chiara Panicali per 24.229 euro, Laura Biagiotti per 31.513 euro, Dario Andreolli con 30.064 euro di imponibile, Lorenzo Lugli con 40.527 e tasse per 11.720 euro, Anna Maria Mattioli capogruppo Pd con 14.899 euro di imponibile e 3.427 di tasse, il capogruppo di Fi Michele Redaelli con 34.09 di imponibile e 9.274 euro di tasse. L’ex assessora ai servizi sociali Sara Mengucci aveva dichiarato 34.316 euro di imponibile, la consigliera Guendalina Blasi ha dichiarato nel 2021 per l’anno 2020 un imponibile di 31.234 euro, il consigliere Michele Gambini 27.079 euro, il consigliere Giampiero Bellucci 53.655 euro di imponibile con 16.709 di tasse, Guerrino Amadori 38.591 euro di imponibile e 10.985 euro di tasse, il consigliere Roberto Biagiotti 11.807 euro, il consigliere Sergio Castellani con 83.726 euro e tasse per 28.718 euro, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi con 38.010 euro di imponibile e 10.764 euro di tasse e infine il sindaco Matteo Ricci che ha dichiarato un reddito imponibile di 72.110 euro per 24.235 euro di imposta lorda.

ro.da.