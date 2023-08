Reddito di cittadinanza, la cernita E i Servizi sociali sono il ’salvagente’

La "bomba" sociale legata all’eliminazione del reddito di cittadinanza ancora non è esplosa. Forse si sta caricando adesso, e secondo qualcuno, "gli effetti li avremo – dice Roberto Rossini, segretario provinciale Cgil – tra qualche mese". Fortuna che nella nostra provincia, al momento, situazioni di panico o proteste particolari non ce ne sono state.

Certo, il primo innesco di confusione, è nato anche qui con il famoso sms arrivato giorni fa nei telefonini di chi percepiva il reddito. L’sms diceva: "Domanda di Rdc sospesa (...). In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali". Nella nostra provincia, sono 347 le persone che l’hanno ricevuto (fonte Inps). Ed è stato quello il motivo per il quale, come riferisce Roberto Drago, coordinatore Ambito sociale 1, tanti si sono precipitati ed hanno chiamato i Servizi sociali dei Comuni. La gente temeva di non aver diritto alla "eventuale presa in carico...": e da lì, il timore che, puf, il reddito svanisse. "Ma abbiamo gestito il tutto, grazie agli assistenti sociali che hanno dato informazioni", dice Drago.

Ma chi verrà o è stato preso "in carico dai Servizi sociali"? Questa è la domanda su cui si giocano le entrate di molte famiglie.

La differenza, tra l’essere "occupabile", (cioè attivabile al lavoro) e quindi essere già incluso nelle liste del Centro per l’impiego, e chi no, e quindi essere preso in carico dai Servizi sociali, non era e non è da poco: perchè le famiglie che vengono prese in carico dai Servizi sociali avranno il reddito fino a dicembre, e poi avranno (forse) diritto all’Adi, l’assegno di inclusione. Le altre – gli occupabili, cioè chi può lavorare – ha un massimo di 7 mesi di reddito, e comunque solo fino al 31 dicembre prossimo. Insomma, per le prime il governo dice: "Vi assistiamo ancora". Alle seconde il governo dice: "Non vi assistiamo più, attivatevi per lavorare".

Perché il reddito di cittadinanza, finora, è diviso in due fasce principali. Quella cosidetta "sociale", legata ai servizi sociali o Ats. Ad esempio l’Ats 1 (l’ambito sociale territoriale o di pesaro e circonadario) conta nell’Ats 1 2400 persone circa: sono quelli non occupabili (perchè nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età o è presente una situazione di disagio che rende difficil l’inserimento lavorativo). Queste persone continueranno ad avere il reddito fino a dicembre, "a condizione che siano a carico dai servizi sociali dei ComuniAmbiti Territoriali Sociali". Dopo, per loro, c’è la possibilità di avere l’Adi, l’assegno di inclusione.

L’altra fascia è quella invece delle persone "occupabili", per le quali il reddito di cittadinanza scade appunto il 31 dicembre prossimo. Da questa categoria, il Centro per l’impiego ha "pescato" e inviato ai Servizi sociali quelle famiglie, che presentavano situazioni di fragilità o inabilità, tali da aver diritto a essere presi in carico dai Servizi sociali dei Comuni. I cui funzionari stanno valutando, tramite colloquio, chi ha i requisiti per entrare negli elenchi dei Servizi sociali. Per gli "occupabili" che non passano ai Servizi sociali dal 1° settembre sarà possibile accedere alla nuova misura Sfl, cioè “Supporto per la Formazione e il Lavoro”. "L’obiettivo – dice l’Inps – è l’inserimento al lavoro, garantendo al contempo 350 euro mensili, per 12 mensilità massimo". Questi 350 euro sono cumulabili: in famiglia possono ottenerli più componenti.

Tutto a posto? Mica tanto. Perchè 350 euro sono molto inferiori a quello che ad esempio è la media del vecchio reddito di cittadinanza (fonte Inps) in provincia: 517 euro. Lo ribadisce anche Paolo Rossini, segretario regionale Uil Marche: "I sussidi, così, per la gente vanno sempre più a diminuire".

"Da queste persone – dice l’assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro, Luca Pandolfi – abbiamo avuto molte telefonate nei giorni scorsi: chi si informava e chi insultava". Perchè appunto sono quelli che si vedono tagliare di parecchio il reddito che avevano prima. "Da qui a dicembre – conclude Pandolfi – non sarà facile valutare chi ha diritto a rientrare nei nostri elenchi (Ats o Servizi sociali) e poi percepire, da gennaio in poi, l’Adi, l’assegno di inclusione". Su cui al momento c’è nebbia fitta, e sui cui lo stesso Roberto Drago, tecnico esperto, alza le mani. Intanto Pandolfi e Drago apriranno sportelli per spiegare alla gente questo caos.

"Già adesso – chiosa Rossini – il governo ha in sostanza scaricato su Servizi sociali e Ambiti territoriali la gestione di chi avrà diritto da gennaio in poi all’assegno di inclusione. Quell’sms ha creato confusione...".

Alessandro Mazzanti