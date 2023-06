Reddito, stanati 66 furbetti Gli evasori totali sono 88 Arrestato anche un usuraio

di Giorgia Monticelli

Su tutto il territorio provinciale sono 66 i furbetti che percepivano il reddito di cittadinanza illegalmente, per un totale di 460mila euro erogati illecitamente. E si contano 9.8 milioni di euro di evasioni legate alle frodi fiscali a carico di 72 soggetti, individuati poi 88 evasori totali, quindi sconosciuti al fisco, e 48 lavoratori in nero.

Questi, sono solo alcuni dei dati emersi su tutto il territorio in occasione della cerimonia per la celebrazione del 249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza (dal 1774 ad oggi), svoltasi ieri mattina nella caserma di via Gagarin.

Un appuntamento importante utile a fare il punto della situazione, rendicontando il bilancio operativo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023, che conta ben 6264 interventi ispettivi e 595 indagini volte a contrastare gli illeciti economico-finanziari.

Un impegno definito "a tutto campo" dal comandante Paolo Brucato, alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza. "La giornata di oggi (ieri, ndr) ci porta a definire nuovamente gli impegni che abbiamo nei confronti della nostra nazione – ha sottolineato il comandante Brucato -. La Guardia di Finanza rappresenta un’istituzione che mantiene la sua tradizione ma si adegua al trascorrere del tempo, risultando capace di contrastare la moderna criminalità, schiva e tecnologica".

Continuando con i dati, sono state accertate condotte riciclatorie per circa 350 mila euro e denunciate 15 persone; sono stati anche accertati un totale di patrimoni distratti per oltre 8 milioni di euro con la conseguente denuncia di 20 persone (1 tratta in arresto); in riferimento alle indagini sul traffico di stupefacenti hanno portato alla verbalizzazione di 48 soggetti, di cui 29 denunciati e 19 segnalati al prefetto, oltre al sequestro di 6.5 kg di sostanze.

Tra gli illeciti portati alla luce negli ultimi mesi anche: 27 persone denunciate per reati in materia di appalti e corruzione con un danno di 4.4 milioni di euro (1 tratto in arresto) mentre, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 180. A fronte di questi 117 soggetti sono stati denunciati e 15 sono stati segnalati alla Corte dei conti per danni erariali pari a circa 580 mila euro. Si contano anche 239 interventi sottoponendo a sequestro circa 752mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del

made in Italy. Denunciati 20 soggetti e segnalati 48.

Alla fine della cerimonia il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha consegnato alcune ricompense di ordine morale concesse alle Fiamme gialle distintesi per alcune attività di servizio citate, tra questi: il tenente colonnello Commissione, i luogotenente Filardi, Ferro ed Esposito, i marescialli Calabria, Barbetti, Girolomini, Quacquarelli, il capitano Rizzo e il brigadiere capo qualifica speciale Guido.