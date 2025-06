Lezione sul referendum, bufera sulla prof: segnalata all’Ufficio scolastico

Pesaro, 12 giugno 2025 – “La scuola non è un palcoscenico di propaganda politica”. Il centrodestra chiede le dimissioni della prof del Mamiani dal ruolo di consigliera comunale Pd e dalla Commissione Politiche Educative e annuncia anche una segnalazione all’Ufficio scolastico regionale: “Affinché siano valutati eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti della docente”, è quanto affermano i consiglieri comunali di centrodestra. L’eco dell’episodio al Liceo Mamiani non si spegne.

Dopo la lettera di un gruppo di studenti che denuncia una presunta lezione ‘sbilanciata’ sul referendum da parte della professoressa Simonetta Drago, consigliera comunale del Pd, la reazione del centrodestra è durissima. “Secondo la ricostruzione fornita dagli stessi studenti in una lettera indirizzata al Carlino – si legge in una nota dei consiglieri comunali di centrodestra -, l’ultimo giorno di scuola, a poche ore dal voto referendario, la professoressa Drago, docente dell’istituto e al tempo stesso consigliera comunale del Pd, avrebbe tenuto una lezione sui referendum abrogativi con toni fortemente sbilanciati, trasmettendo un messaggio percepito come chiaramente indirizzato a condizionare il loro voto. Ciò che più colpisce è l’atteggiamento di totale autoassoluzione e derisione con cui la consigliera ha risposto alle legittime osservazioni dei ragazz i .

Di fronte alle critiche degli studenti, la professoressa Drago non solo ha negato ogni addebito, ma si è lasciata andare a frasi come: “ho le spalle larghe per accettare una cosa del genere da un ragazzino”, riferendosi con disprezzo a chi ha avuto il coraggio di denunciare un comportamento percepito come fazioso e irrispettoso. Al contrario chi ha mosso questa critica ha dimostrato uno spiccato senso civico e una profonda consapevolezza del valore della libertà di pensiero. Definirli con tono sprezzante “di parte” è un ulteriore tentativo di delegittimare chi esercita il proprio diritto alla critica”.

Per la Lega, si è trattato di un vero e proprio “comizio mascherato”. Ad intervenire sono anche i deputati Rossano Sasso e Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega Marche, entrambi componenti della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, insieme a Silvana Ghiretti, segretaria Lega Pesaro.

“Una forzatura ideologica che nulla ha a che vedere con la scuola pubblica e con la missione dell’educazione civica. Anziché prendere sul serio il disagio espresso dagli studenti, la docente ha pensato bene il giorno dopo, a mente fredda, di etichettarli come ‘ragazzini’, accusandoli di essere ‘faziosi’ con l’intento di delegittimarli, sminuendo la loro voce e attribuendo loro etichette politiche. Un’arroganza politica e culturale non certamente compatibile con il ruolo educativo. Chiediamo al ministero dell’Istruzione e del merito di intervenire per accertare quanto accaduto”.

Duro anche il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi: “La politica deve rimanere fuori dalle scuole. L’episodio segnalato da alcuni studenti del Liceo Mamiani, se confermato nei contenuti, è grave e dimostra quanto una certa sinistra non riesca a distinguere l’educazione civica dall’indottrinamento. Oggi al Pd è rimasto solo questo: provare a orientare il pensiero dei giovani, mascherando la propaganda sotto forma di ‘lezione”.