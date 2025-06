Regata del solstizio. Lo scirocco fa divertire

Una competizione tosta, impegnativa ma divertente, quella che ieri ha coinvolto 29 imbarcazioni nella 6ª edizione della regata del Solstizio organizzata dalla Lega Navale di Pesaro per dare il benvenuto all’estate. Vento di scirocco tra i 15 e i 20 nodi e un’onda compresa tra un metro e mezzo e i due metri, hanno caratterizzato tutta la durata della gara, scoccata alle 11 precise e che ha visto il giro più veloce compiuto dall’imbarcazione ’Circe’ dello skipper Bellitti, iscritto alla veleggiata, che ha tagliato alle 12.39 virando alla boa della "lunga" posta a Fossosejore. Prima della partenza, i regatanti iscritti alla classe Alfa hanno concordato con la giuria, a capo della quale c’era il giovane ma preparatissimo Francesco Cruciani, di cambiare il proprio percorso compiendo due giri del percorso breve, con boa posta al Circolo Velico Ardizio. In proposito quest’anno sono mancate le derive del Cva a causa delle condizioni difficili, che avrebbero reso troppo lungo il trasferimento fino al porto e il ritorno dopo la gara. Tutti gli equipaggi hanno completato nei tempi la regata, che aveva la dead-line alle 16.30: l’ultima barca, infatti, è arrivata al traguardo alle 14,37. Poi il pranzo offerto a tutti i regatanti nella sede di Strada tra i Due Porti al quale sono seguite le premiazioni. Queste le classifiche divise per classi (non c’erano iscritti nella classe Delta).

Classe Alfa: 1° classificato Zero Zero 7, skipper Gabriele Percetti; 2° Meteor 101, skipper Francesco Piccarreta; 3° Crueza De Ma, skipper Francesco Arata. Classe Bravo: 1° classificato Puttaner skipper Alessandro Bacchini; 2° Aries, skipper Paolo Galaffi; 3° Caos, skipper Alberto Morotti.

Classe Charlie: 1° classificato Pixaurum, skipper Paolo Spallacci; 2° Vigiù Divagante, skipper Walter Cimbali; 3° Nanuk, skipper Paolo Bolognini.

Veleggiata. Classe Echo: 1° classificato Dai Sali Su, skipper Bruno Tamburini, 2° Lueman 62, skipper Luigi Bartolini; 3° Larantuka, Scuola Vela Lni.

Classe Fox-Trot: 1° classificato Circe, skipper Giulio Bellitti; 2° Allegra, skipper Francesco Tempesta; 3° Calma Apparente, skipper, Stefano Belligotti.

