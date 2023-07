Regata solidale al largo del Lido: "Perché anche la vela può unire"

Torna per la sua seconda benefica edizione "La vela che unisce", la regata inclusiva organizzata dal Rotary Club Fano, dal Rotaract e dal Club Nautico Fanese "Geremia Vivani" che si svolgerà al largo del Lido sabato e domenica. Il ricavato dell’iniziativa andrà a finanziare il progetto "6plurale" dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 per la realizzazione di nuovi spazi per famiglie, dove offrire un sostegno non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo dell’accesso ad eventi formativi e culturali, sportivi, sociali, ecc., oltre che a essere un luogo di sollievo per quelle famiglie che si trovano ad affrontare la realtà della disabilità e delle problematiche giovanili.

"L’iniziativa - ha spiegato il neo presidente Andrea Zampa - è in linea con il tema del Rotary International per l’Anno Rotariano 20232024 Creiamo la speranza nel mondo". L’evento si articolerà in diversi momenti. Sabato, alle 16, arrivo, registrazione e perfezionamento delle iscrizioni al porto turistico "Marina dei Cesari", quindi, alle 20 Cena di Gala. Domenica alle 11 partenza della Veleggiata. "Alla Veleggiata - spiega Caterina Pompili, del comitato organizzativo - possono iscriversi anche coloro che non hanno una barca. Nello spirito di solidarietà su cui si fonda l’evento, infatti, agli Armatori che parteciperanno viene richiesta la disponibilità ad ospitare gli iscritti sprovvisti di imbarcazione".

Iscrizioni entro il 10 luglio compilando il form sul sito www.rotaryclubfano.itlavelacheunisce. Infotel 3317473618 o 3517528369.

ti.pe.