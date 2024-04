Reggimento ‘Pavia’: riconoscimento per il suo ruolo in città

"Dal 14 febbraio 2004 il Reggimento viene configurato nell’unico reparto operativo delle Forze Armate deputato alla funzione ‘Comunicazione Operative’. Oggi celebra, orgogliosamente, la sua funzione ventennale nel territorio pesarese, proprio nell’anno in cui Pesaro è Capitale italiana della cultura, suggellando un legame profondo tra il reggimento e la città, onorata di ospitare il 28° Reggimento, ambasciatore di Pesaro nel mondo": questo l’attestato di riconoscenza che il Comune di Pesaro ha consegnato al 28° Reggimento Comunicazioni Operative ‘Pavia’. La cerimonia si è svolta, ieri, nel palco di piazza del Popolo. In apertura il presidente del Consiglio comunale di Pesaro Marco Perugini ha sottolineato "l’orgoglio della città nell’ospitare il Reggimento, per la sua integrazione con la comunità pesarese e per il suo insostituibile contributo alle attività istituzionali". Poi è intervenuto il prefetto Emanuela Saveria Greco, sottolineando al Reggimento "il merito per un attestato consegnato per una insostituibile presenza ventennale nel territorio. Il Reggimento è riuscito a costruire un legame profondo con la città che lo ospita". E ancora, rivolta alle donne e agli uomini del 28°: "il vostro impegno risulta sempre più necessario e insostituibile per la vostra attività che assicura la necessaria trasparenza ed efficacia nella comunicazione tra i popoli".

Emozionato, il Colonnello Antonio Di Leonardo, comandante del ‘Pavia’ mentre alle spalle scorrevano le immagini a ripercorrere le attività e la mission del Reggimento, ha rimarcato la gloriosa storia del 28° iniziata nel marzo del 1860 e, soprattutto, l’opera svolta dall’unità, da 20 anni ad oggi, in configurazione ‘Comunicazioni Operative’. Rivolto al proprio personale, ha poi ricordato il percorso professionale iniziato nel 2004 e che ha visto il reggimento divenire reparto ad alta valenza specialistica ed eccellenza per la forza armata e il comparto Difesa. "Pesaro è una città fantastica. Qui il Reggimento svolge un’attività integrata con il tessuto economico e sociale. Siamo orgogliosi di promuoverne la bellezza, la storia e il patrimonio artistico e culturale" ha detto il colonnello, prima di consegnare al vicesindaco Daniele Vimini lo scudetto omerale con i simboli del Reggimento, il cavallo degli scacchi, la saetta, il gladio.

