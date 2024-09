Regine di cultura, una corona per due. Macerata Feltria e Frontone capitali

Da domani a domenica prossima è il Comune di Macerata Feltria - insieme a Frontone - il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Il programma – dal titolo "Da Pitinum Pisaurense all’Unità d’Italia: Storia e Cultura a Macerata Feltria" – offre una ricca proposta tra conferenze, visite guidate, musei aperti tutta la settimana, archeologia, musica, presentazioni editoriali, laboratori di teatro per i più piccoli, parate in costume d’epoca e cavalleria, fanfare e commemorazioni garibaldine.

Alla conferenza stampa, nei locali della Pescheria, in via Cavour, erano presenti Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, per Macerata Feltria il vicesindaco Mario Gallerani e Damien Fattori consigliere comunale e responsabile della Pro Loco di Macerata Feltria. "Ci fa piacere questa doppia opportunità in un periodo che è ancora estate - ha esordito Daniele Vimini - una doppia proposta per un programma che finora ha funzionato benissimo con un’ottima ricaduta sul calendario di Pesaro 2024. Peraltro si tratta di due comuni, Frontone e Macerata Feltria, che hanno già rapporti consolidati con noi a diversi livelli. Ricordo che entrambe le settimane si focalizzano sui valori cardine di Pesaro 2024: l’arte, la natura e il paesaggio, la sostenibilità dell’ambiente, la tecnica. Si vede che c’è stato uno sforzo forte di programmazione".

Quindi il vicesindaco Mario Gallerani ha illustrato il programma che ruota attorno alla storia di Macerata Feltria, come emerge chiaramente anche dal titolo. Quest’anno ricorre il 175° anniversario del passaggio di Garibaldi per Macerata Feltria e anche il logo messo a punto per la settimana si ispira a questo episodio storico. Nel programma grande rilievo ai giovani perché il loro valore per il paese è davvero indispensabile. Ha concluso Damien Fattori: "Questa settimana chiude per noi una fase iniziata sei anni fa quando i giovani erano ‘persi’ a Macerata Feltria, ora invece esiste una grande comunità di ragazzi che fanno parte della Pro Loco e sono anche rappresentati nel nuovo Consiglio Comunale. Tutto ciò dà il senso di futuro e questa settimana farà vedere cosa Macerata Feltria è in grado di fare. Vi aspettiamo a tutte le nostre iniziative".

Luigi Diotalevi