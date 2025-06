Regionali: la lista del Pd. Vitri la più votata dai circoli. Scaramucci-Piccini per l’interno

La lista del Pd per le regionali è fatta. La fumata bianca è arrivata ieri pomeriggio all’unanimità al termine dell’assemblea provinciale guidata dalla segretaria Rosetta Fulvi che ha presentato la sua proposta dei sette nomi, emersi dopo le consultazioni nei circoli. Ecco, dunque, l’elenco dei candidati che ora sarà sottoposto al vaglio degli organismi regionali del partito: Micaela Vitri, Alessia Morani, Federico Scaramucci, Daniele Vimini, Alessandro Piccini, Renato Claudio Minardi e Luisa Cecarini. Vitri, consigliera regionale uscente, ha primeggiato largamente in termini di indicazioni da parte dei circoli (48), davanti all’ex parlamentare Morani (28), seguita da Scaramucci, consigliere comunale di Urbino (26). Poi Piccini, sindaco di Cantiano (23). Sarà quest’ultimo, dunque, uno dei rappresentanti dell’entroterra a correre per il consiglio regionale: da lui, amministratore simbolo dei territori colpiti dall’alluvione, da Scaramucci e anche dalla Morani il Pd spera di ricevere una spinta consistente in un’area, quella dell’interno, che ormai il centrodestra presidia con forza. Vimini ha avuto 20 indicazioni dai circoli, Minardi si è fermato poco sotto, a 19, pù che sufficienti per garantirgli la ricandidatura. La terza donna in lista, infine, è Luisa Cecarini (6 indicazioni per lei), consigliera comunale di Mondolfo che avrà il compito di tirare fuori il meglio dalla Valcesano, considerando che proprio a Mondolfo, Fratelli d’Italia candiderà il sindaco Nicola Barbieri.

Insomma, la corsa alle preferenze sta per cominciare, avendo come stella polare le oltre 10mila conquistate cinque anni fa da Andrea Biancani. Numeri irraggiungibili, ma che servono per dare un ordine di misura dell’impegno che servirà nella campagna elettorale sotto il sole estivo. Tenendo conto anche di una variabile importante: la possibilità dei ticket uomo-donna, una sorta di corsa in tandem alla ricerca dei voti.

Roberto Fiaccarini