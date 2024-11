Regionali, la sfida è al centro. Da Spacca ai civici di Rossi. Caccia al voto dei moderati

"Da oggi siamo ufficialmente al lavoro per l’alternativa". A dare il fischio d’inizio è Chantal Bomprezzi, segretaria marchigiana del Pd, e la partita da giocare, ovviamente, sono le elezioni regionali del prossimo anno. Ancora distanti, certo, ma che i Dem ieri abbiano riunito la direzione per serrare le fila è emblematico del fatto che la sfida sta per entrare nel vivo. Innanzitutto il Pd ha voluto dimostrare con i fatti che quando il gioco si fa duro e in palio c’è una Regione da riconquistare, anche loro, che sono sempre pronti a dividersi, sanno come ritrovare l’unità. Ieri l’hanno celebrata ufficializzando la nomina a vicesegretaria di Michela Bellomaria, ovvero la leader della minoranza interna. Inoltre, sono state allargate ad altri membri sia la segreteria che la direzione regionale ed è stata istituita una commissione che dovrà occuparsi del programma. Ecco, per capire che si sta già facendo sul serio, basti dire chi sarà a guidarla: Luciano Agostini da Offida, l’uomo forte del Pd ascolano. "Oggi più che mai – ha detto Bomprezzi rivendicado lo sforzo unitario –, non solo nella forma ma anche nella sostanza, il Pd è di tutti, con un governo unitario che insieme costruirà il programma e che altrettanto unitariamente sceglierà il proprio candidato presidente da proporre alla coalizione". Che il nome sia quello di Matteo Ricci ci contano tutti, nel Pd, lui per primo.

Ma quanto alla coalizione, la strada che porta verso un campo non largo, ma larghissimo, è tutto meno che in discesa. E, tornando alla metafora sportiva del fischio d’inizio, la campagna acquisti è già entrata nel vivo e ha trasformato l’area centrista, più che mai, nell’affare da concludere quasi a ogni costo. "Mettendo insieme le varie anime del centro, io direi che arrivano al 5-6%. Può sembrare poco, ma quei voti sono decisivi", dice un pezzo da novanta del centrodestra marchigiano. Sull’ex governatore Gian Mario Spacca si è già scatenata una specie di asta al rialzo, non tanto e non solo per i voti che potrebbe portare, ma anche per i mondi imprenditoriali che evoca, da Merloni in giù.

Ma oggi la politica marchigiana ha gli occhi puntati su Osimo che rischia di trasformarsi in una Waterloo per il centrodestra, dopo le dimissioni dell’appena eletto sindaco Francesco Pirani, che ha però 20 giorni per ripensarci. Un disastro frutto di un inestricabile groviglio di veti incrociati, sullo sfondo dei quali c’è però lo scontro tra Carlo Ciccioli, europarlamentare di FdI, e Dino Latini, presidente del consiglio regionale (Udc). E la domanda è: quanto il caos osimano, sul quale ha cercato e cercherà di intervenire ancora il governatore Francesco Acquaroli, può incidere sulle Regionali? Detto altrimenti: Latini, a proposito di centristi, può diventare una scheggia impazzita? "Io non credo – risponde un altro esponente del centrodestra regionale –, Latini è uomo di mondo". Come dire che comunque vada a Osimo, non creerà fibrillazioni eccessive nel centrodestra dal quale molti benefici ha avuto.

Andando oltre Spacca e l’Udc, il piccolo, variegato e probabilmente davvero decisivo mondo centrista è completato dai vari gruppi civici, come I Civici Marche che la scorsa volta hanno eletto Giacomo Rossi, e ovviamente da Azione e Italia Viva.

Tornando invece nel campo (largo) del centrosinistra, potrebbe essere la prima volta dell’alleanza nelle Marche con i Cinque Stelle. "Molto dipenderà dalla Costituente del partito – dice il senatore Giorgio Fede – ma certo è che il nostro percorso tra i progressisti è chiaro. Però dobbiamo definire un percorso sui temi e poi sul candidato. Faccio un esempio: il centrodestra ha fatto disastri sulla sanità, ma non venivamo da anni gloriosi con il Pd. Dobbiamo trovare unità di intenti e poi eventualmente scegliere chi ci guiderà. Oggi non si può dare per scontato nessuno, nemmeno Ricci".