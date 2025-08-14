Regionali, Vitri rilancia: "Dalla sanità all’ambiente. Cinque anni di battaglie"

Fatti, non parole. Arriva con un pacco di fogli in mano Micaela Vitri, candidata per il Pd alla prossime regionali. "Una grande mole di lavoro – dice – anche perché ero l’unica consigliera del Pd in consiglio regionale per la nostra provincia". Un mitraglia: negli ultimi cinque anni passati a palazzo Raffaello di Ancona ha presentato 161 interrogazioni di cui 84 sulla sanità, 20 mozioni di cui 4 sempre sulla sanità ed anche 5 proposte di legge. E rivendica subito anche una battaglia "perché sono stata io per prima a chiedere il vincolo paesaggistico per salvaguardare Riceci dalla discarica ed ora arriva la Regione con Aguzzi a prendersi i meriti quando inizialmente dicevano che le competenze erano della Provincia". Una presa di posizione, quella della Vitri, che l’ha portata quasi a uno scontro frontale con il sindaco di Pesaro Andrea Biancani che invece rivendicava comunque un sito per l’emergenza dei rifiuti industriali.

Poi Micaela Vitri mette l’accento su alcune battaglie come quelle relative alla guardia mediche "perché di otto che sono state chiuse alla fine siamo riusciti a farne riaprire due, quella di Pesaro e quella di Vallefoglia". Lei, figlia della Montecchio operosa, ha poi posto l’accento anche sui corsi di aggiornamento per i dipendenti delle aziende, parzialmente attivati "perché ci sono stanze chiuse e inutilizzate nel centro di Vallefoglia". Quindi parla dei problemi legati ai disturbi alimentari, "un supporto alle famiglie molto importante e un’altra battaglia portata a casa perché senza di noi il centro di Galantara sarebbe stato chiuso... perché 13 psichiatri sono andati via. Una via crucis soprattutto per i minorenni che devono altrimenti recarsi al Salesi di Ancona".

Tra i temi toccati, nel corso del lavoro svolto nella legislatura che si sta per chiudere, anche quello riguardante la sicurezza "perché io che viaggio sempre in treno e parlo con gli operatori, ho proposto per gli uomini delle forze dell’ordine di girare in divisa all’interno dei convogli a fronte di un abbonamento gratuito o con lo sconto del 50 per cento. E gli spostamenti del personale della pubblica sicurezza riguardano in totale una ottantina di persone un po’ su tutta la Regione".

Un futuro dietro le spalle, ma con promesse nel caso di rielezione perché "c’è il problema delle liste d’attesa, fuga di medici e infermieri, aumento massiccio di ricorso ai privati e mobilità passiva verso l’Emilia Romagna, rinuncia alle cure da parte dell’1% della famiglie marchigiane. E per questa ragione sollecito il rinnovo dei contratti per il personale sanitario e incentivi per i medici che vanno a lavorare nelle aree interne come l’affitto di una casa".

E per il presidente uscente della Regione Francesco Acquaroli, niente? Ce n’è anche per lui perché Vitri chiude con "lavoro e turismo, che vanno incentivati con politiche di internazionalizzazione serie e non inutili carrozzoni come Atim". Lo slogan? Eccolo: La regione per te... Vera. Vicina. Vitri". Se la scelta della "V" sta a simboleggiare vittoria come Churchill? Lo si saprà solamente a fine settembre.

