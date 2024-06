Regione allarga il pronto soccorso. Acquistato terreno per la struttura

Novità dal fronte sanità. La Regione Marche ha approvato l’acquisto dell’area per la costruzione della palazzina emergenza - urgenza adiacente il Santa Maria della Misericordia. Ad Urbino dunque si entra nella fase esecutiva della realizzazione della nuova infrastruttura che garantirà migliori prestazioni sanitarie all’ospedale e sicurezza agli operatori sanitari e ai pazienti. Il progetto già presentato tempo fa prevede l’avvio di questo nuovo cantiere su un’area di 11mila metri quadrati per un investimento complessivo che supera i 22 milioni di euro.

"Passo dopo passo rafforziamo la rete ospedaliera delle Marche, un sistema policentrico che ridà lustro e dignità a strutture vetuste che altri hanno colpevolmente depotenziato o addirittura chiuso, e valorizza i presidi di eccellenza come quello della città neo-Capoluogo di provincia - spiega l’assessore regionale alle infrastrutture sanitarie Francesco Baldelli - il nostro obiettivo è creare le migliori condizioni per la cura e la sicurezza dei pazienti ed il lavoro dei medici e degli operatori sanitari. E’ un percorso impegnativo e senza soste ma, soprattutto, privo di qualsiasi possibilità di fare marcia indietro. Le nuove strutture, le palazzine della Emergenza Urgenza e gli altri interventi strategici non sono solo progetti o cantieri, ma veri e propri capisaldi della nuova rete della salute al servizio dei marchigiani".

Dunque il settore di edilizia sanitaria ospedaliera della Regione Marche, a seguito della delibera di giunta votata in maniera unanime entra in possesso dell’intera area edificabile di quasi 11mila metri quadrati dove sorgerà la nuova struttura. La palazzina delle emergenze - urgenze sarà un ospedale nell’ospedale dotato di Pronto soccorso, osservazione breve intensiva, centrale di sterilizzazione, medicina d’urgenza, terapia intensiva e sub-intensiva e di blocco operatorio. "L’investimento per il potenziamento del nosocomio di Urbino equivale a 22,5 milioni di euro - ha comunicato Baldelli -. Manteniamo sempre elevati i ritmi del lavoro per l’edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche, l’impegno partito nel dicembre 2023 per restituire la massima sicurezza ai nostri ospedali, migliorare le prestazioni sanitarie e attrarre nuove professionalità".

Francesco Pierucci