"Regione attenta all’urbanistica"

"Siamo vicini anche ai piccoli comuni per mettere a terra la riforma urbanistica e coniugare lo sviluppo territoriale con la sostenibilità": parole del consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi (foto) a commento dei fondi regionali in materia. "Favorire la rigenerazione urbana e territoriale attraverso uno sviluppo urbanistico sostenibile, che contenga il consumo del suolo e privilegi il riuso del già costruito. Sono questi gli obiettivi della nuova Legge Urbanistica approvata dal Consiglio regionale, sostenuta da finanziamenti per la messa a tessa delle misure. Interessiamo tanti piccoli comuni dell’entroterra con risorse stanziate al momento pari a 2.611.000 euro che consentono, fin da subito, di finanziare completamente i primi 33 Comuni. Tra questi, 10 sono della provincia di Pesaro Urbino. Nello specifico: Pesaro con 300mila euro; Fano con 120mila euro; Urbino con 104.296,95 euro; Fermignano con 100mila euro; Montecalvo in Foglia, Borgo Pace, Piobbico, Frontino e Mombaroccio con stanziamento di 50mila euro ciascuno; Apecchio con 30mila euro. Ed è stato un successo a giudicare dalla partecipazione degli Enti territoriali a questo bando, ben 164 tra Comuni e Unioni di Comuni che sono pronti ad avviare il tutto entro l’anno. Mi attiverò con la Giunta regionale perché i finanziamenti per le prossime annualità possano essere presenti in modo tale da poter far scorrere la graduatoria. Ancora una volta questa maggioranza di centrodestra si conferma vicina ai territori e un valido supporto per mettere a terra le riforme da noi approvate e che stanno cambiando il volto delle Marche".